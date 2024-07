Transportministre snakkede om nattogsforbindelse

Mandag 1. juli 2024 kl: 10:21

"Vil ministeren, på baggrund af at der nu i det norske Storting er flertal for at etablere en nattogsforbindelse mellem København og Oslo, tage initiativer, der vil igangsætte en proces henimod etableringen af en fast nattogsrute?"

"Jeg synes, at det lyder spændende med en nattogsforbindelse mellem København og Oslo, og jeg drøftede i sidste uge emnet med min norske kollega. Jeg ser frem til at Norge, Sverige og Danmark sammen kan få kvalificeret projektet. Jeg vil som en del af processen inddrage Folketinget i arbejdet".

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Sofie Lippert fra SF havde 20. juni stillet transportminister Thomas Danielsen følgende spørgsmål:Hvortil Thomas Danielsen svarede: