Lastbiler fra Södertälje får smart instrumentbræt

Torsdag 27. juni 2024 kl: 11:00

Avanceret stemmestyring

Scania Navigationsapp

ADAS Support

Premium Infotainment (radio og medieafspilning)

Apple Car Play og Android Auto

Forbedret understøttelse af kamerafunktioner

Forbedrede håndfri opkald

Fleksibel integration for opbyggere

Cyber-security og stigende forventninger



© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Chaufføren vil møde to nye skærme: Førerdisplay foran føreren og Center Information Display (en berøringsskærm, der kan vælges i to størrelser: 10,1 eller 12,9 tommer). Chaufføren kan justere indstillinger via berøringsskærmen, via fysiske knapper eller ved hjælp af stemmestyring. Scania har valgt en afbalanceret blanding af de forskellige typer styringer med det formål at undgå, at vitale funktioner skjules et eller to niveauer nede i en menu.Smart Dash kommer med en række funktioner:Nogle af de ovennævnte følger med en senere software-opdatering.Det digitale system i førerhuset samarbejder med My Scania og Scania's chauffør-app og giver dermed et flow af digital indsigt for alle brugere, der er opkoblet til den specifikke vognpark.Scanias seneste lastbilgeneration med det nye Smart Dash kommer med en række sikkerhedsfunktioner som standard, når de sælges på europæiske markeder. Andre funktioner er valgfrie og rækker ud over, hvad forskellige lovkrav foreskriver som minimum. Funktionerne bliver introduceret løbende, og i Q4 2024 kommer eksempelvis AEB VRU (Advanced Emergency Braking Vulnerable Road Users), som i stedet for blot at advare chaufføren om, at der for eksempel er en ubeskyttet fodgænger foran lastbilen, bremser køretøjet automatisk, hvis det er nødvendigt.Scania kommer med det nye Smart Dash for blandt andet at sikre, at den nye lovgivning omkring cyber security opfyldes. Samtidig stiger kundernes forventninger også til det, der tilbydes i den lastbil, de vælger. Scania fremhæver, at det nye Smart Dash imødekommer kundernes forventninger med et brugervenligt, digitalt og modulært interface, hvor OTA (online opdateringer) og kommunikation via 5G er en del af køretøjet.Alle Scania lastbiler produceret fra og med april 2024 er med det nye Smart Dash.