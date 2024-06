Rederi forventer mange rejsende de kommende uger

Onsdag 26. juni 2024 kl: 11:13

Af: Redaktionen

Fra havnen i Puttgarden er der 500 kilometer til Dortmund. Færgerne sejler hver halve time døgnet rundt fra Rødby til Puttgarden og retur. For at give plads til alle, der vil være med til at sende landsholdet videre, har Scandlines indsat en ekstra færge på Rødby-Puttgarden.









- Hvis man vil med en af de populære afgange i weekenden, gælder det om at få bestilt billetten. For samtidig med fodboldkampen i Dortmund starter danske skolebørn sommerferie. Vi opfordrer meget til, at man kører hjemmefra i god tid, for der kan opstå kø, særligt på vej ud af København, når så mange gerne vil afsted på samme tid, siger Lars Kyrø, der er VP Head of Commercial Management hos Scandlines, hvor man også opfordrer til, at bilister, der har mulighed for at sejle på skæve tidspunkter, gør brug af den mulighed.









Scandlines fremhæver i den sammenhæng, at rederiet har indført et dynamisk billetsystem, hvor der er billigere priser på udvalgte afgange, hvis man bestiller billetten i god tid.









Sidste sommer sejlede over 2,6 millioner passagerer ud og hjem fra ferie med Scandlines i løbet af juni, juli og august.









I den sidste weekend i juni i år regner Scandlines med, at op mod 75.000 tager færgen mellem Danmark og Tyskland.









Lidt fakta:

I sommeren 2023 (juni, juli og august) sejlede over 2,6 millioner passagerer med Scandlines mellem Danmark og Tyskland (Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock)

I juli 2023 var passagertallet 1,2 millioner (Rødby- Puttgarden og Gedser-Rostock)

Scandlines forventer, at alle weekenderne i skolesommerferien bliver meget travle





Den tyske sommerferie i udvalgte delstater:

Schleswig-Holstein: 22. juli - 31. august

Mecklenburg-Vorpormmern: 22. juli - 31. august

Niedersachsen: 24. juni - 3. august

Brandenburg: 18. juli - 31. august





