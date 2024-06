Bro over E45 forsvandt bid for bid

Tirsdag 25. juni 2024 kl: 12:32

(Foto: Kingo Karlsen)

Hjemmeværnet hjalp med trafikafviklingen

(Video: Kingo Karlsen, redigeret af Vejdirektoratet)

Af: Redaktionen Den gamle bro, der førte Bredalvej over E45 i Hedensted, blev klippet i stykker og revet ned. (Foto: Kingo Karlsen)Lørdag 22. juni klokken 17.00 blev politi og hjemmeværn sendt i aktion for at afspærre Motorvej E45 mellem Vejle og Hedensted, mens entreprenører rev den gamle bro, der førte Bredalvej over E45, ned. Broen var for kort til at nå over Motorvejen, der er under udvidelse fra fire ti seks spor.Arbejdet med nedrivningen var planlagt nøje, og inden klokken 09.00 søndag formiddag var motorvejen igen åben for trafik.- Vi havde virkelig travlt, og tiden blev udnyttet fuldt ud. Først blev motorvejen sikret mod skader ved at udlægge store jernplader under broen, hvorefter seks store nedbrydningsmaskiner kørte i stilling. I løbet af de først tre timer havde de klippet størstedelen af brodækket ned. 600 kubikmeter beton blev knust og kørt væk, inden motorvejen blev genåbnet lige før afleveringstidspunktet, siger projektchef i Vejdirektoratet John Kjærsgaard.Vejdirektoratet havde stort fokus på at få trafikken til at glide på omkørselsruten under spærringen af motorvejen og havde derfor allieret sig med Hjemmeværnet. Folk fra Hjemmeværnet hjalp med at dirigere trafikken blandt andet ved afkørsel 58, Hedensted, og sørgede for, at der ikke var nogle trafikanter, der kørte ned på motorvejen.- Da motorvejen var afspærret på hele strækningen mellem afkørsel 58, Hedensted, og 59, Hornstrup, udnyttede vi desuden muligheden for at få foretaget omfattende asfaltreparationer på strækningen. Arbejdet foregik uden, at det påvirkede bronedrivningen, som selvfølgeligt var det primære fokus, siger John Kjærsgaard.Arbejdet med at nedrive broen blev fulgt tæt af mange nysgerrige borgere fra lokalområdet, som benyttede anledningen til en aftengåtur med plads til at følge nedrivningen og de store maskiner på tæt hold.Arbejdet med at skabe mere plads til trafikanterne fortsætter, indtil næste bro over E45 skal rives ned i 2025. Her venter en endnu større bro - og dermed en endnu større opgave for Vejdirektoratet, som nu vil gå tilbage og evaluere på weekendens arbejde.Holdet, der arbejdede med bronedrivningen, bestod foruden Vejdirektoratet af Arkil A/S, Kingo Karlsen og Safe Road.Interesserede kan se en video fra bro-nedrivningen nedenfor.