Elektriske lastbiler har kørt over 80 millioner kilometer på fem år

Tirsdag 25. juni 2024 kl: 11:08

Af: Redaktionen En af de elektriske lastbiler, Volvo Trucks har leveret. (Foto: Volvo Trucks)

Udmeldingen er baseret på de flådedata, som Volvo Trucks’ leverede elektriske lastbiler viser.









Ud fra de date har Volvo trucks efterfølgende talt sammen, at de elektriske lastbiler siden 2019 har kørt over 80 millioner kilometer i kommerciel drift rundt om i verden. Var det samme antal kilometer blevet tilbagelagt af tilsvarende dieseldrevne lastbiler, ville de have brugt over 25 millioner liter dieselolie og forøget CO2-udledningen med omkring 68.000 ton.









- Jeg er glad for at se, hvordan transportvirksomheder omfavner fordelene ved elektriske lastbiler i den daglige drift. Transportsektoren repræsenterer 7 procent af den globale CO2-udledning, og batteri-elektriske lastbiler er et vigtigt værktøj til at reducere klimaaftrykket. Takket være mange omstillingsparate virksomheder kan vi allerede nu se det enorme potentiale med denne teknologi, siger Roger Alm, der er koncernchef for Volvo Trucks.









Fem års elektrisk viden om hvordan

Volvo Trucks har gennem de seneste år opbygget en ekspertise inden for elektrisk nul-emissionstransport. Det er erfaringer, der bruges i udviklingen af Volvo Trucks' næste generation af elektriske køretøjer.









Ud fra den opbyggede viden peger man hos Volvo Trucks på:

Det kan betale sig at være omstillingsparat i transportbranchen - virksomheder med elektriske lastbiler har en stærk konkurrencefordel, når de kan tilbyde emissionsfri transport til transportkøbere

Maksimering af udnyttelsen af investeringen i både den elektriske lastbil og ladeinfrastrukturen udgør en stærk business case for transportvirksomhederne - ved at optimere logistik og kørselsruter og dele ladefaciliteter mellem operatører

Fordelene ved elektriske lastbiler rækker ud over de miljø- og klimamæssige gevinster - chauffører oplever et markant bedre arbejdsmiljø med meget lavere støjniveau og vibrationer





Voksende elektrisk tilstedeværelse globalt

Volvo Trucks’ globale leverancer af batterielektriske lastbiler steg med 256 procent til 1.977 enheder i 2023, og virksomheden ser fortsat interesse fra kunderne i 2024. I Europa valgte over halvdelen af el-lastbilskunderne en Volvo-lastbil i løbet af årets første kvartal, og Volvo Trucks’ andel af segmentet for elektriske lastbiler var 56 procent. I USA stod der Volvo på 44 procent af alle solgte elektriske lastbiler.









Volvo Trucks har indtil videre leveret over 3.500 elektriske lastbiler til kunder i 45 lande på seks kontinenter. I løbet af 2023 forøgede Volvo Trucks sin geografiske tilstedeværelse for elektriske lastbiler ved levering af de første tunge elektriske lastbiler til Latinamerika med køretøjer til kunder i Brasilien, Chile og Uruguay. Volvo Trucks blev også den første lastbilproducent til at levere batterielektriske tunge lastbiler i Marokko, Sydkorea og Malaysia.









- Ikke kun transportvirksomheder, men også købere af transport- og logistikydelser tilmelder sig SBTi - Science Based Target-initiativet - og begynder at efterspørge bæredygtige transportløsninger fra deres leverandører. Dette er endnu en drivkraft bag skiftet til elektriske lastbiler, siger Roger Alm.









Batteri-elektriske lastbiler til alle transportbehov

Volvo Trucks’ elektriske lastbiler opfylder behovene ved en bred vifte af anvendelsesområder - fra distributionskørsel og affaldsindsamling i byerne til regional transport og entreprenørkørsel. I løbet af de fem år med elektrificering har Volvo Trucks også opbygget en stærk ekspertise i at optimere brugen af ladeinfrastruktur, opladning og servicering af elektriske lastbiler.









Fra 2019 og frem til i dag har Volvo Trucks gradvist udvidet sit modelprogram af elektriske lastbiler til dagens udvalg, der omfatter otte fuld-elektriske modeller - Volvo FL Electric, FE Electric, FM Electric, FM Low Entry Electric, FMX Electric, FH Electric, FH Aero Electric og VNR Electric. Topsælgeren er Volvo FH Electric, der for nylig blev kåret som International Truck of the Year 2024.









Lidt om de oplyste data:

Brændstofforbruget er baseret på kundedata for tilsvarende modeludvalg af dieseldrevne lastbiler

CO2-udledningen er udregnet ifølge well-to-wheel-beregninger i GLEC framework v3

Man kan se mere om SBTi - Science Based Target-initiativet her:

