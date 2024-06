Storkerede i Nordsjælland er åbnet for gæster

Mandag 24. juni 2024 kl: 12:41

Dagen blev indledt med taler og snorklipning af Michael Djarnis, der er administrerende direktør for OK Plus, og Sofia Osmani (K), borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune. (Foto: Vejdirektoratet)

Danmarks første motorvejscafé



Af: Redaktionen Storkereden ligger i nordlig retning på Helsingørmotorvejen. (Foto: Vejdirektoratet)For godt et år siden kunne Vejdirektoratet offentliggøre, at OK havde skrevet under på en koncessionsaftale om at videreføre caféen i det gamle hus på rastepladsen Storkereden ved Helsingørmotorvejen og samtidig etablere en ladepark.Fredag 14. juni kunne de nye lejere fra OK slå dørene op for de første gæster. Det skete med en velbesøgt åbningsfest.I Vejdirektoratet glæder afdelingsleder Mette Fynbo sig over at have fundet en operatør med lyst til at genoplive den historiske motorvejscafé.- Det er virkelig skønt at se alle de mennesker, der er dukket op i dag. Der er folk, som holder ind for at strække ben og få sig en bid mad, og der er elbilister, som skal tanke strøm. Et par stykker er endda mødt op alene for at få et nostalgisk flashback til deres barndom. Så ja, jeg tror helt sikkert, at Storkereden bliver en gevinst for trafikanterne her på Helsingørmotorvejen, sagde hun på åbningsdagen.Det er Vejdirektoratets tekniske konsulent Frants Torp Madsen, der har stået i spidsen for arbejdet med at finde en forpagter til at puste nyt liv i den gamle motorvejscafé - og efterfølgende renovere bygningen, der blandt andet har fået et nyt stråtag med tagrør fra Roskilde Fjord.- Efter at vi forgæves havde forsøgt at udleje Storkereden til cafédrift, måtte vi tænke nyt, og vi gik derfor i markedsdialog med forskellige ladeoperatører. OK vandt udbuddet og kunne se en god forretning i at drive ladestandere på både Storkereden og Lærkereden, der ligger på den anden side af motorvejen. Den løsning er vi meget glade for, og det tror jeg også, at trafikanterne kommer til at blive, siger han.Det er en del år siden, at der har været mulighed for at få stillet sulten på den engang så velbesøgte café, hvor der nu både er OK Plus-butik og el-ladepark. Den gamle bygning er blevet renoveret og sat i stand med respekt for de oprindelige detaljer.Da Storkereden blev indviet i 1959, var det som Danmarks første bemandede motorvejsrasteplads, og den blev hurtigt lidt af et tilløbsstykke for folk i lokalområdet. Særligt i weekender var det ikke ualmindeligt, at træbygningen opført i bondegårdsstil med stråtækt tag var fyldt til allersidste plads.Sidst i 1990’erne tjente bygningen som Vejdirektoratets tilsynskontor i forbindelse med udvidelsen af Helsingørmotorvejen. Herefter blev Storkereden igen drevet som spisested frem til 2014, og siden har den været lukket - kun afbrudt af forsøg med foodtrucks på parkeringspladsen.Kontrakten med OK, der trådte i kraft 1. maj 2023, løber over 15 år.