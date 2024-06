Regeringen har lagt retningen for fremtidens erhvervsliv

Torsdag 20. juni 2024 kl: 13:05

"De seneste år er den internationale konkurrence skærpet. Det betyder både kamp om kvalificeret arbejdskraft og en stigende efterspørgsel på den nyeste teknologi. Det kræver et dynamisk erhvervsliv, der kan konkurrere om vækst og arbejdspladser på den internationale scene. Og det kræver rammevilkår, som gør, at virksomheder kan udvikle sig over tid i Danmark".

Et løft af F&U fradraget permanent til 120 procent for at øge virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling

Ændret beskatning ved generationsskifte, så virksomhederne får retskrav på såkaldt skematisk værdiansættelse, hvilket skal give trygge rammer for at give stafetten videre

Ændrede muligheder for ejendomsvirksomheders succession

En nedsættelse af afgiftssatsen for bo- og gaveafgiften fra 15 procent til 10 procent ved overdragelse af virksomheder til næste generation

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Sådan lyser det fra Skatteministeriet torsdag, hvor SVM-Regeringen lancerede SVM-Regeringen sit udspil om et stærkere erhvervsliv.Fra regeringen lyder set, at det er væsentligt, at der er solide incitamenter til at forske i og udvikle fremtidens løsninger for danske virksomheder.Derfor vil SVM-Regeringen forbedrevilkårene for netop dét.Familieejede virksomheder er også en væsentlig del af den danske erhvervsstruktur, og de bidrager dagligt til at skabe velstand i Danmark. Derfor har SVM-Regeringen tilsvarende fokus på rammerne for den type virksomheder.Udspillet fra SVM-Regeringen "Et stærkere erhvervsliv" bet består både af et eftersyn af erhvervsstøtten og nye initiativer for bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv.Initiativerne i udspillet består blandt andet af:Interesserede kan læse SVM-Regeringens udspil “Et stærkere erhvervsliv”