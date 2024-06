Motor- og lastbilproducenter har etableret et joint venture til batteriproduktion

Mandag 17. juni 2024 kl: 16:21

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Amplify Cell Technologies skal etablere battericelleproduktion og skabe en batteriforsyningskæde i USA. Det strategiske samarbejde mellem de tre koncerner skal fremme nul-emissionsteknologi til elektriske erhvervskøretøjer og industrielle applikationer.Amplify Cell Technologies vil begynde opførelsen af en 21-gigawatt time (GWh) fabrik i Marshall County i delstaten Mississippi med potentiale for yderligere udvidelse efterhånden som efterspørgslen vokser. Fabrikken forventes at skabe over 2.000 amerikanske produktionsjobs og sigter mod at starte sine produktionsoperationer i 2027.Accelera by Cummins, Daimler Truck og Paccar ejer hver 30 procent af virksomheden. EVE Energy fungerer som teknologipartner med 10 procents ejerskab og bidrager med sin ekspertise inden for battericelledesign og -fremstilling til samarbejdet. EVE Energy er en global teknologileder inden for fremstilling af LFP battericeller til køretøjsindustrien. LFP er de tre kemiske betegnelser for lithium, jern og fosfor.