Togene kører med flere erhvervsrejsende

Mandag 17. juni 2024 kl: 11:23

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det samlede antal af rejser hos DSB steg i maj med 6,7 procent, og for de første fem måneder er antallet af rejser 6,3 procent højere end samme periode sidste år.- Vi ser en rigtig stor efterspørgsel fra erhvervskunder efter at rejse med tog, og vi møder mange nye virksomheder, der gerne vil lave en erhvervsaftale med os, siger kommerciel direktør hos DSB, Jens Visholm.- Udover at toget er en attraktiv transportform, så skyldes det i høj grad også kravene til bæredygtighedsrapportering, hvor vi med vores Co2-beregner giver vores erhvervskunder mulighed for at dokumentere positive klimaeffekter fra ændrede rejsemønstre.Væksten kommer ovenpå en lang periode med stabil drift og høj punktlighed. I maj var 79,8 procent af kunderne fremme inden for tre minutter af planlagt ankomsttidspunkt, og 93,8 procent var fremme inden for 10 minutter i fjern- og regionaltrafikken.S-togene kører fortsat med en høj punktlighed, hvor over 95 procent af passagererne er fremme indenfor tre minutter af planlagt ankomst tidspunkt.- Enhver forsinkelse er naturligvis møgirriterende for vores kunder, og derfor er det særdeles tilfredsstillende, at 8 ud 10 kunder er fremme inden for 3 minutter - og over 9 ud af af 10 kunder inden for 10 minutter af planlagt ankomsttidspunkt, siger Jens Visholm, der fortsætter:- Vores mange medarbejdere gør sig hver dag umage for at gøre det godt, og den bedste tilbagemelding vi kan få, er at der er flere der har lyst til at rejse med os.