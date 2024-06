Logistikcenter i Jönköping er taget i brug

Fredag 14. juni 2024 kl: 11:13

Af: Redaktionen (Foto: Freja Transport og Logistik A/S)Logistikcenteret omfatter 20.000 kvadratmeter med adgang til 5.000 kvadratmeter cross-docking og 14.300 kvadratmeter til kontraktlogistik. Kapaciteten er på 17.500 paller.- Vi arbejder tæt sammen med vores kolleger i Sverige, og med det nye logistikcenter i Jönköping kan vi forbedre vores transport- og logistikløsninger til vores kunder. Jönköping er et vigtigt logistisk knudepunkt, og udvidelsen sikrer kortere transittider på tværs af de nordiske lande og Europa, herunder vores nationale last-mile-setup i Sverige, siger salgsdirektør i Freja Danmark, Franz Andersen.Det nye logistikcenter er miljøcertificeret. Der er blandt andet blevet installeret 216 solceller på taget. Ved at udnytte solenergi bliver logistikcenteret mindre afhængige af fossile brændstoffer og får et lavere CO2-aftryk.