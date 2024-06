Nyt svensk selskab fokuserer på ladeløsninger til tunge transporter

Tirsdag 11. juni 2024 kl: 10:34

Af: Redaktionen Formålet med at etablere Erinion er levere løsninger til depot- og destinationsopladning for at skubbe til omstillingen fra dieseldrift til el-drift. Scania peger på, at Erinion's løsninger vil gøre det muligt for kunderne problemfrit at skifte til emissionsfri flåder med let tilgængelighed for at få ladt batterierne op.Scania, der har som mål, at halvdelen af de lastbiler, som bliver solgt i Europa, skal være elektriske i 2030, peger på, at brancheundersøgelser tyder på, at depotopladning vil være den primære energikilde til både korte og lange transporter.Depot- og destinationsopladning med ladeinfrastruktur giver en række fordele og supplerer offentlige ladenetværk - pålidelige opladningsplaner, der sikrer fuldt opladede lastbiler, øget driftstid og i sidste ende maksimal driftseffektivitet og omkostningsbesparelser gennem forudsigelige og stabile energipriser, som er tilpasset de enkelte virksomheders behov.Scania fremhæver, at der er potentiale for betydelige omkostningsbesparelser med de forbedrede ladeløsninger. Kunderne kan forvente reducerede investeringsbehov med op til halvdelen og driftsbesparelser på op til 170.000 kroner pr. lastbil pr år.I forbindelse med lanceringen understreger Scania, at Erinion har en mærkeuafhængige tilgang, der sikrer, at virksomheder af alle slags, uanset køretøjsmærke, kan drage fordel af selskabets ladeinfrastruktur og tjenester. I 2030 forventes der at være 230.000 el-drevne lastbiler på de europæiske veje.Erinion er et helejet selskab i Scania-koncernen med hovedsæde i Stockholm.