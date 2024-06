BOGUDGIVELSE:: Busstoppesteder i Danmark er et stop rundt omkring

Busstoppesteder i Danmark er et stop rundt omkring

BOGUDGIVELSE:

Onsdag 12. juni 2024 kl: 11:59

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Med inspiration fra bøgerne om de brutale busstoppesteder i det tidligere Sovjetunionen beskæftiger Jef Pallavicini sig med de busstoppesteder, stoppestedsskure og læskærme, der befinder sig i det danske landskab.Bogen tager med sine mere end 300 illustrationer læseren med rundt til de fleste egne i Kongeriget Danmark. Fra Fanø til Bornholm og fra Skagen til Kruså. Desuden også et kig nordpå til Færøerne og Grønland.Bogen giver et øjebliksbillede og beskriver design, alsidighed og diversiteten af busstoppesteder, stoppe-stedsskure og læskærme i Danmark. Fra den simple græsrabat til det aflukkede - og måske opvarmede - venterum.Bogen beskriver udover, at stoppestederne er en samfundsmæssige nødvendighed, også den store danske designkultur, hvor flere store designere har bidraget med tanker om, hvordan stoppesteder, stoppestedsskure og læskærme falder ind i landskabet - eller skiller sig ud.Designere/arkitekter som Poul Cadovius, Steen Østergaard, Børge T. Lorentzen, Knud Holscher og Ove Rix har alle givet deres bidrag til ventefaciliteterne.