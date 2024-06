Brancheorganisation for bilimportører skifter navn

Tirsdag 11. juni 2024 kl: 09:26

Af: Redaktionen - Bilen er en central del af vores liv og friheden i vores hverdag og samtidig en vigtig nøgle til at nå vores klimamål. Vores branche er under stor transformation på flere niveauer, og der er fart på. For eksempel er der nu en kvart million el-biler i Danmark, mens der for få år siden nærmest ikke var nogen. Det er vores ambition at vise vejen frem og bidrage til nye mobilitetsløsninger. Derfor er det også naturligt, at vi skifter navn, siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør i Mobility Denmark.Navneskiftet kommer efter en periode, hvor organisationen er vokset og har fået flere typer af virksomheder i medlemsskaren - herunder finansierings- og leasingselskaber samt ladeoperatører. Organisationen forventer, at der er flere nye medlemsgrupper på vej, og at den samlede medlemssammensætning skaber gode forudsætninger for at finde de bedste løsninger til at understøtte danskernes behov for mobilitet.- I dag er det lige så let at dele, lease, abonnere og leje, som at eje. Og vi kan lige så let bestille bilen på mobilen som hos forhandleren. Når vi skifter til el og nye former for mobilitet, bidrager vi samtidig til den grønne omstilling. Vores organisation skal rumme alle de forskellige muligheder. For i sidste ende handler det om at bringe mennesker og varer fra A til B på nye måder. Det handler om mobilitet, siger Mads Rørvig.