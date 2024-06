I Eindhoven har de bygget lastbiler i 75 år

Mandag 10. juni 2024 kl: 13:59

Af: Redaktionen

I de første år var virksomheden kendt i Eindhoven som "Van Doorne’s Machinefabriek". Da Hub og Wim Van Doorne introducerede anhængere på markedet i begyndelsen af 1930'erne, var det de første konturer til den virksomhed, der i dag kendetegner DAF. I modsætning til andre køretøjer på markedet var chassiserne ikke nittede, men svejsede, hvilket gjorde dem meget lettere end normalt. Det blev en enorm succes. Maskinfabrikken skiftede fokus og blev Van Doorne's Aanhangwagenfabriek eller kort og godt DAF.





Den første lastbil

DAF kom hurtigt op i gear, da efterspørgslen efter transport voksede eksplosivt under genopbygningen af Europa efter Anden Verdenskrig. Der blev oprettet en produktionslinje for anhængere og sættevogne, og der blev udarbejdet konkrete planer for opførelsen af en lastbilfabrik. I 1949 lancerede DAF sin A30-lastbil lanceret. En lastbil på 3 tons, der primært henvendte sig til hjemmemarkedet. Kølergitteret havde syv karakteristiske kromstriber.





En del af landskabet

Et par måneder senere rullede den første model ud af fabrikken, og den blev hurtigt efterfulgt af A50 (5 tons) og A60 (6 tons) til krævende arbejde. En varevogn - A10 på 1 tons - så første gang dagens lys i 1950, med en afledt pickup-model - A107 – der fulgte senere. Antallet af modeller steg hurtigt, herunder køretøjer med et særligt chassis til tiplad og renovationsvogne og en serie af militærkøretøjer.









På det tidspunkt rullede alle lastbilerne af samlebåndet som et chassis med motor og kølergitter. Konstruktionen af førerhuse lå stadig i karosseribyggernes hænder. Alt dette ændrede sig i 1953, da DAF begyndte at fremstille sine egne førerhuse. I 1955 kunne fabrikken fejre produktionen af chassis nummer 10.000 - en begivenhed, der blev gjort ekstra speciel takket være en ordre fra den hollandske hær på 3.600 køretøjer. Kort tid efter begyndte DAF også at udvikle og bygge sine egne dieselmotorer. DAF skulle blive de første til at tilføje en turbokompressor til sine lastbiler for at give ekstra hestekræfter og større effektivitet.





International transport

I 1957 kunne DAF præsentere DO’en, en lastbil med et karakteristisk design og en 10 tons bagaksel, der var udviklet specielt til denne serie. Den gjorde DO’en særligt velegnet til tung og international transport, som gradvist blev mere populær. Den anden generation af DO’en havde endda en simpel seng - en nyhed på det tidspunkt.









I begyndelsen af 1960'erne lancerede DAF sin DAF 2600, en lastbil, der i endnu højere grad var rettet direkte mod international transport end DO’en. Førerhuset havde en firkantet form, der maksimerede opholdsområdet - og komforten - for chaufføren, som nogle gange var væk hjemmefra i flere uger ad gangen. Førerhuset havde plads til en seng og endda en køjeseng, hvis det var nødvendigt. De store vinduer gav masser af lys og udsyn hele vejen rundt, hvilket forbedrede sikkerheden. 2600-serien er blevet betegnet som "den internationale transports moder".





Trendsætter

I 1970 lancerede DAF sine F1600 og F2200 serierne. Lastbilerne var udstyret med et tipbart førerhus, og DAF var en af de første til at introducere denne teknik. Fordelene ved det tipbare førerhus var mange. Det gjorde det nemmere for mekanikere at udføre vedligeholdelse, endda bedre og hurtigere, og det gav chaufføren en meget mere støjsvag arbejdsplads, fordi motoren var indkapslet under førerhuset.





I 1973 gav DAF 2600 plads til en ny DAF 2800 (og senere 3300 og 3600). 2800 havde ikke bare én, men to senge. DAF var også den første producent, der lancerede turbointercooleren for at opnå mere moment, mere effekt og et lavere brændstofforbrug. I 1973 gav DAF 2600 plads til en ny DAF 2800 (og senere 3300 og 3600). 2800 havde ikke bare én, men to senge. DAF var også den første producent, der lancerede turbointercooleren for at opnå mere moment, mere effekt og et lavere brændstofforbrug.





Super Space Cab

I 1980'erne fornyede DAF langdistancetransport og tung transport med introduktionen af DAF 95, som også kunne udstyres med et ekstra højt tag - et Space Cab-førerhus. Den blev efterfulgt af et Super Space Cab med endnu mere plads. Til regional og national transport introducerede DAF serierne DAF 65/75/85.





I 2010 var DAF den første proceucent til at introducere en hybridlastbil på markedet. LF Hybrid reducerede brændstofforbruget og CO2-emissionerne med 20 procent takket være brugen af en el-motor i byområder. I 2018 kom DAF med sin DAF CF Electric, der var den første fuldelektriske lastbil fra en europæisk producent.









De seneste regler EU for lastbilers vægt og dimensioner åbnede for længere førerhuse. Her var DAF den første lastbilproducent, der var klar, og det førte til, at New Generation DAF lastbilerne blev sendt på vejene i 2021.



Reglerne giver lastbilproducenter muligheden for at gøre deres førerhuse lidt længere, forudsat at den ekstra længde er til gavn for miljøet, køretøjets sikkerhed og manden eller kvinden bag rattet.



DAF's store lastbiler fås også med en fuldelektrisk drivlinje med en rækkevidde på op til 500 kilometer på en enkelt opladning. XD og XF Electric bliver bygget på samlebåndet til elektriske lastbiler, en helt ny produktionslinje, der blev taget i brug på DAF fabrikken i Eindhoven i 2023. DAF har også introduceret en fuldelektrisk version til distribution i byområder - New Generation DAF XB - som produceres af Leyland Trucks i Storbritannien.

I øjeblikket er man hos DAF i gang med at udvikle en nulemissions brintmotor, der kun udleder vanddamp. Samtidig gennemfører DAF's moderselskab, PACCAR, test med brændselscelleteknologi og gør store fremskridt inden for udviklingen af elektriske drivlinjer.













© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.