Fire uger lang strejke er slut

Mandag 10. juni 2024 kl: 12:55

Af: Redaktionen Georg F. Hansen, der er formand for Føroya Arbeiðarafeløg, har over for færøske KvF oplyst, at de nye overenskomster vil give medlemmerne lønstigninger på omkring 13 procent over to år.







Hos arbejdsgiverne mener Niels Winther, der er formand for Føroya Arbeiðsgevarafelag, på, at lønstigningerne er for store, og at de vil presse virksomhederne økonomisk med tab af arbejdspladser.





De involverede fagforeninger var:

Føroya Arbeiðarafelag

Havnar Arbeiðarafelag

Havnar Arbeiðskvinnufelag

Klaksvíkar Arbeiðskvinnufelag

Klaksvíkar Arbeiðsmannafelag







