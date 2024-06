Avisomdeler etablerer nordjysk pakkecentrum på Østhavnen i Aalborg

Mandag 10. juni 2024 kl: 12:40

Af: Redaktionen - Det handler om at fjerne nogle begrænsninger og dermed optimere og ikke mindst fremtidssikre vores nordjyske operationer. Det er afgørende for os, da vi mærker stor vækst især inden for pakkeshopområdet. På vores nye placering skal vi ikke tage de samme hensyn til beboelse, som da vi havde en mere bynær placering, og det betyder, at vi kan håndtere vores nordjyske operationer på den måde og i de tidsrum, der giver bedst mening, siger chef for Transport og Terminaler i DAO Christian Roland og fortsætter:- På den måde kan vi optimere vores drift i Nordjylland. Vi kan med andre ord køre så meget til og fra, som vi vil. Derudover har det også været afgørende for os, at vi med de nye faciliteter får bedre tilkørselsforhold, så vi kan håndtere tilkørsel for modulvogntog på mere end 25 meter samt vores etagetrailere.DAO sorterer sine pakker på et centralt lager, hvorefter de fragtes ud til terminaler i hele landet. Her bliver de så læsset af og kørt ud til en pakkeshop, hvor man som forbruger kan hente eller afsende sine pakker.- Vi har 15 pakkebiler på farten på tværs af Nordjylland til hverdag, hvor de leverer pakker til og henter pakker fra vores pakkeshops i landsdelen. Derudover indhenter vi også pakker fra en lang række nordjyske E-handelsvirksomheder, som vi samler på vores nye terminal på havnen og sender videre til vores sorteringscentral, siger Christian Roland.DAO's nye nordjyske terminal bliver udgangspunkt for godt 40 medarbejdere, og de nye faciliteter har plads til flere, hvis behovet skulle opstå.Hos Port of Aalborg, der udlejer den nye lagerhal, glæder man sig over, at DAO er rykket ind.- Vi er meget glade for, at DAO har valgt at placere sin nordjyske terminal hos os, og vi håber, at vi via vores stærke rammer, unikke lagerbyggeri Harbour Storage og gode placering i nærhed til E45 kan være med til at understøtte deres vækstambitioner. Vi ved, at DAO's tilstedeværelse i erhvervsparken kommer mange eksisterende og nye kunder til gode, siger Senior Commercial Manager i Port of Aalborg, Jeppe Faber.Ifølge Trafikstyrelsens seneste redegørelse for det danske postmarkeds tilstand og udvikling bliver der sendt 185 millioner pakker rundt i Danmark om året, og DAO er blandt de største transportører inden for pakkeområdet.