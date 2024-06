Kvinde kastede øl og mobil efter buschauffør - og blev anholdt

Mandag 10. juni 2024 kl: 11:58

Af: Redaktionen Chaufføren havde nået at afværge med armen, så han ikke blev ramt i hovedet af de flyvende genstande.Efter episoden stak kvinden af, men en politipatrulje fik kort efter øje på hende på gaden i området, selvom hun forsøgte at gemme sig i en busk, da hun så politiet.Den 26-årige kvinde blev anholdt og sigtet for vold mod en person i offentlig tjeneste.