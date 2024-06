Rederikoncern skærper sit strategiske fokus på kerneforretning

SALG AF CRUISE-RUTE:

Mandag 10. juni 2024 kl: 11:45

Af: Redaktionen DFDS’ færgetransportnetværk vil efter frasalget bestå af rene fragtruter i Middelhavsområdet og i Nordsøen, samt kombinerede fragt- og passagerruter på Østersøen, mellem Holland og Storbritannien, på Den Engelske Kanal og i Gibraltarstrædet. Færgetransportnetværket suppleres af DFDS’ europæiske vej- og jernbanenetværk og logistik-services.Torben Carlsen, der er administrerende direktør i DFDS, fremhæver, at beslutningen om at sælge ruten har været svær.- Vi tror på, at det er den rigtige beslutning, og det rigtige tidspunkt for både ruten og DFDS. Fremadrettet vil vi fokusere på vores kerneforretning inden for fragt, logistik og transport af passagerer, alt imens vi fortsætter med at eksekvere på vores “Moving Together Towards 2030”-strategi og indfri potentialet i vores transportnetværk, siger Torben Carlsen.De to færger - »Crown Seaways« og »Pearl Seaways« - skifter ikke flagstat i forbindelse med frasalget, og der planlægges ingen afskedigelser i forbindelse med at ruten overføres.Når frasalget er gennemført, vil DFDS have 21 danskflagede skibe med 1.100 søfarende. Derudover har DFDS over 1.000 landbaserede ansatte på tværs af mere end 10 kontorer, terminaler og logistiklokationer i Danmark. Efter frasalget har DFDS i alt 13.200 fuldtidsansatte.Salgsprisen er omkring DKK 400m, og aftalen, der også omfatter en potentiel earn-out-betaling, forventes afsluttet i oktober 2024.Transaktionens gennemførelse er underlagt sædvanlige lukkebetingelser, men ikke underlagt myndighedsgodkendelser.