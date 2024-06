Fjernbusnet lukker ned midt i juni

Fredag 7. juni 2024 kl: 10:18

Af: Redaktionen

"Fleet lukker og har sidste rejsedag den 16. juni 2024. Vi beklager meget, at vi ikke kan betjene dig på den rejse, du har købt".





Sådan står der på Fleet.dk, som Vikingbus lancerede 30. marts sidste år som direkte konkurrent til eksempelvis fjernbusselskabet Flixbus og Kombardoexpressen - og til DSB's tog.





Fleet oplyser videre, at selskabet refunderer beløbet for billetter, til det betalingskort billetten er købt med, inden for 48 timer.









Hvis man har et tilgodebevis, vil man få det udbetalt inden 16. august, hvis man henvender sig ti selskabet.





© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.