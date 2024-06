Rådmand åbner ekstern undersøgelse af lokalplan

HAVENUDVIDELSE I AARHUS:

Tirsdag 4. juni 2024 kl: 10:49

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Teknik og Miljø skal ikke undersøge sig selv i sagen om udvidelsen Aarhus Havn, hvor Planklagenævnet i sidste uge underkendte den lokalplan, som Aarhus Byråd har vedtaget. Det mener rådmand for Teknik og Miljø Nicolaj Bang, som derfor har besluttet, at hans egen forvaltning skal stille op til en ekstern undersøgelse.- Jeg synes ikke, at en forvaltning skal undersøge sig selv, når der er sket en fejl med så store konsekvenser, som det er sket her. I Aarhus Byråd skal vi have genoprettet tilliden til det system, der rådgiver os i det daglige, og der tror jeg ikke, at selvevaluering er vejen frem. Derfor har jeg aftalt med forligspartierne omkring havneudvidelsen, at vi iværksætter en ekstern undersøgelse, siger Nicolai Bang.Planklagenævnet underkendte i forrige uge den lokalplan, som skulle danne grundlag for byggeri på et nyt areal i Aarhus Bugten, som Staten er ved at behandle en ansøgning om. Ingen i Teknik og Miljø fortalte forligspartierne, at man ikke kunne lave den pågældende lokalplan uden Statens tilladelse til havneudvidelsen og den tilhørende miljøkonsekvensrapport, der var i høring frem til fredag i forrige uge.- Der er behov for at vi får et mere klart blik på, om vi havde planfaglig viden og overblik nok i organisationen, og hvad baggrunden var for, at vi traf de beslutninger, vi traf. Vi er nødt til at komme et par spadestik dybere i den del af sagen, så vi får en mulighed for at forbedre os. Vi skal have set på vores organisering, og vores kompetencer i det lys, siger Nicolaj Bang.