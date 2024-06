Lastbiler vil overhale personbiler, når det gælder om at skifte til el

BEREGNINGER FRA TEKNISK UNIVERSITET:

Tirsdag 4. juni 2024 kl: 10:28

Et kompliceret regnestykke

DTU spørger, om branchen er klar



© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ved årsskiftet rundede Danmark 200.000 registrerede el-biler, og sidste år udgjorde el-bilerne 36 procent af alle nyregistrerede biler. Når det gælder lastbiler, er omkring 1 procent af den samlede lastbilflåde elektrisk.Men ifølge DTU vil tallet snart ændre sig markant, da beregningerne viser, at omstillingen fra fossile til elektriske lastbiler kommer til at gå endnu hurtigere end omstillingen blandt personbiler i Danmark.- I alle de scenarier, vi har beregnet på, ser det ud til, at overgangen fra diesel- til el-lastbiler vil gå meget hurtigere end overgangen fra fossilt brændsel til el blandt personbiler. Vi har testet forskellige scenarier, og de siger alle, at procentdelen af lastbiler, der kører på el, vil være meget større end blandt personbiler indenfor de næste ti år, siger Jeppe Rich, der er professor på DTU Management, og som sammen med adjunkt Ahmed Karam står bag beregningerne.På vejene i EU-landende står tunge køretøjer, der vejer over 12 ton for godt 25 procent af udledningen af drivhusgasser. Derfor har EU Kommissionen introduceret nye CO2-emissionsstandarder for tunge køretøjer, der sigter mod en reduktion på 45 procent inden 2030 og 90 procent inden 2040 i forhold til 2019.Det er netop de tunge køretøjer, som DTU Management's beregninger bygger på. Mere specifikt drejer det sig om lastbiler over 12 ton med et tilkoblet påhængskøretøj, der transporterer varer indenfor Danmarks grænser. Det er i mere almindelig tale et sættevognstog med en trækker koblet under en sættevogn. Den type vogntog udgør omkring en trediedel af lastbilerne i Danmark, men står for ca to trediedele af de kørte kilometer.- Konkret har vi kigget på et line haul-netværk, hvor lastbiler transporterer varer fra et lager til et andet, inden mindre køretøjer henter varerne og bringer dem ud i byerne. Det er de lastbiler, som beregningerne spår, alle vil køre på el inden 2035, siger Jeppe Rich.Blandt andre organisationer spår Rådet for Grøn Omstilling også en stor omstilling og vurderer, at omkring halvdelen af lastbilerne i Danmark vil køre på el i 2035, mens Energistyrelsen kun forventer, at omkring en femtedel af lastbilerne vil køre på el til den tid.Beregningerne bygger på mange forskellige forhold, der kan få indflydelse på, hvor hurtigt omstillingen vil gå.- Hastigheden på omstillingen kommer blandt andet an på, om der kommer nok hurtigladere og bedre batterier, priser på lastbilerne og de politiske aspekter i form af afgifter. Hvis vi forestiller os, at udviklingen går som planlagt med de kommende afgifter og hurtigladere, kan vi se, at det er muligt at gå fuldt elektrisk indenfor de næste ti år. Men det vil selvfølgelig kræve investeringer i branchen, siger Ahmed Karam.Ét af de politiske aspekter, der kan få betydning, er de nye vejafgifter, der træder i kraft i 2025. Lastbiler på over 12 ton vil fra 2025 skulle betale vejafgift efter, hvor langt de kører i Danmark. Afgiften vil være differentieret efter lastbilernes CO2-udledning, og derfor vil eksempelvis el-lastbiler skulle betale mindst.Ud over besparelserne ved at køre grønt på vejene skal nye ladeparker også motivere branchen til at køre på strøm. I Danmark investeres der næsten 700 millioner kroner til en udrulningsplan, der eksempelvis omfatter oprettelse af 25 ladeparker med 175 hurtigladestandere. Ifølge planen vil de første fem ladeparker åbne i 2025, mens de resterende 20 etableres løbende frem mod 2030.På trods af de mange incitamenter til omstillingen kræver det ifølge DTU først og fremmest, at virksomhederne selv prioriterer de elektriske lastbiler frem for de forssile.- Vi har haft samtaler med flere aktører i branchen, der bekræfter os i, at udviklingen peger i retning af el-lastbiler. Men vi har også snakket med andre, der er mere konservative og lige skal se tiden an og se, om de nye lastbiler vil kunne fungere i praksis, siger Jeppe Rich og fortsætter:- Hvad der er helt sikkert, er dog, at de mærker et pres fra deres forretningspartnere, der ønsker CO2-fri fragt. Så det er selvfølgelig et spørgsmål om pris og konkurrencedygtighed. Når vi kigger på tallene, ser det ud til, at priserne vil falde på batterierne i lastbilerne, hvilket vil gøre lastbilerne mere økonomisk attraktive.Et andet sted på DTU arbejdes der med løsninger på organisering af el-produktionen, så den kan opfylde det stigende behov for opladning. Det sker gennem EU-innovationsprojektet Begonia, der i fællesskab med virksomheder i branchen kigger på nye løsninger.- Som jeg hører det fra nogle af virksomhederne med store pakkecentraler, bliver det de mindre lastbiler, der skal køre de sidste kilometer med varerne i byerne, som hurtigst kommer til at køre på el. Jeg er ikke så sikker på, at det kommer til at gå lige så stærkt blandt de større lastbiler, hvor jeg fornemmer en vis skepsis fra vognmændende. Men i takt med at batterierne bliver bedre, kommer de større lastbiler også til at køre på el på et tidspunkt, siger Henrik Madsen, der er professor på DTU Compute, og arbejder på Begonia-projektet.