Vognmandsorganisation har fået nye medlemmer i bestyrelsen

Torsdag 30. maj 2024 kl: 10:08

Martin Danielsen (formand)

Jens H. Petersen (næstformand)

Lars V. Andersen

Morten D. Andersen

Ole Bang Jensen

Kristian Skov Petersen

Jakob Andreasen

Majbrit Hald Christensen

Carsten Dyreborg

DTL's bestyrelse efter generalforsamlingen lørdag 25. maj. Bagerst fra venstre: Lars V. Andersen, Morten D. Andersen, Ole Bang og Jakob Andreasen. Forrest fra venstre: Carsten Dyreborg, Kristian Skov Petersen, Majbrit Hald Christensen, næstformand Jens H. Petersen og formand Martin Danielsen. (Foto: DTL)



Af: Redaktionen De tre medlemmer, der havde meddelt, at de ikke modtog genvalg, var Winnie Grant, Henrik Jørgensen og Per Rasmussen.Efter valget består DTL’s bestyrelse af:DTL’s arbejdsgiverforening fik ny formandDTL’s arbejdsgiverforening afholdt ligeledes ordinær generalforsamling lørdag på Scandic Falkoner. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jens H. Petersen som ny formand. Martin Danielsen, som er formand for Dansk Arbejdsgiverforening, overtager posten som næstformand for DTL’s arbejdsgiverforening.Nye medlemmer af DTL-A's bestyrelse er Jakob Andreasen, Majbrit Hald Christensen og Carsten Dyreborg.