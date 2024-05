- El-lastbiler er mere energieffektive

Søndag 26. maj 2024 kl: 13:10







Her på transportnyhederne.dk har i gennemført flere test af lastbiler i på en omkring 180 kilometer lang testrute i det Østjyske, hvor brændstofforbruget har ligget inden for intervallet i tabellen. Højdeforskellen er på omkring 100 meter, og hvor det har været op ad bakkerne i over 1.000 meter og tilsvarende nedad bakke - omtrent det samme på testruten i Norge.

Ud fra det tillader vi os derfor at konkludere, at en batteri-elektrisk lastbil udnytter energien over dobbelt så godt, som en lastbil med en dieselmotor.





Et andet lille og ganske uvidenskabeligt regnestyke, da der er en række ydre forhold, som ikke lige er så enkle at tage med, der siger noget om, hvordan man kan udnytte energien i eksempelvis dieselolie er:



Et dansk kraft-varmeværk, der både producerer el og varme, kan omdanne omkring 90 procent af energien i eksempelvis dieselolie til el og varme. En el-bil har en udnyttelsesgrad på omkring 90 procent af den energi, der bliver lagret i batterierne.



Det betyder, at den energi, som bliver produceret på et kraft-varmeværk og som bliver til el, bliver udnyttet omkring 80 procent, hvis den bliver brugt i en el-bil.



Hvis det havde været i et rent kraftværk, som kun producerede el og dermed havde en udnyttelsesgrad på omkring 50 procent, ville det tilsvarende tal have været 45.



Hvis kraftværket brugte dieselolie som udgangspunkt, ville der i det tilfælde være mere energimæssig fornuft i at brænde dieselolien af i en af de mest energi-effektive lastbiler. Her kører Scania eksempelvis sine nye super-motorer frem med en energiudnyttelse på 50 procent.







Energiforbrug pr. kilometer - dieselmotor Forbrug - km/liter Liter/100 km kWh/100 kilometer 3,5 km/liter 28,57 l/100 km 285,7 kWh/100 km 3,0 km/liter 33,33 l/100 km 333,3 kWh/100 km 2,7 km/liter 37,07 l/100 km 370,4 kWh/100 km





Energiforbrug pr. 100 kilometer - den testede Scania 40R



128,6 kWh/100 km



Hvis man med udgangspunkt i BEV-lastbilens energiforbrug på 128,6 kWh/100 kilometer regner den modsatte vej og forestiller sig, at den 40 ton tunge testbil havde haft en dieselmotor med samme energiforbrug på 100 kilometer, ville den have brugt 12,86 liter på at køre 100 kilometer - hvilket ville svare til 7,7 kilometer pr liter.