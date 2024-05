- Der er som en drøm

TESTER AF 40 TONS ELEKRISK LASTBIER

Torsdag 23. maj 2024 kl: 22:51

Af: Redaktionen Vi kan kort konstatere, at det var lidt af en drøm - en drøm om reel støjsvag kørsel, hvor vi efter toenhalv times krøsel kunne konstatere, at det med at være lidt ør i hovedet ikke var noget, der generede denne torsdag. Tanken om at skulle på tinitus af at køre lastbil lå meget lang væk.









Meget lavt støjniveau og meget lavt energiforbrug.





Sådan. Det bliver lidt svært at skulle ud at køre diesellastbil næste gang.









Vi vil i de kommende dage fortælle mere om de batteri-elektriske lastbiler, som Scania har på programmet.









Vores rejse til Norge betyder også, at det bliver småt med opdateringer fredag 24. maj.









© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.