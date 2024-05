Politiet anholdt kvinde for vold mod togkontrollør

Mandag 13. maj 2024 kl: 11:58

Af: Redaktionen Ifølge politiet sad den 20-årige kvinde på første klasse sammen med en mand sad, men ingen af dem havde billet. Derfor bad kontrolløren dem begge forlade kupéen og pålagde dem en afgift for at have rejst uden billet. De to var ikke særlig samarbejdsvillige, og der opstod en konflikt, hvorunder den 20-årige kvinde slog og spyttede på kontrolløren, så han kom lettere til skade.Hun blev anholdt i toget og sigtet for vold. I forbindelse med visitation blev hun fundet i besiddelse af en kniv med en bladlængde på 16 cm, som politiet beslaglagde. Kvinden blev taget med på stationen til afhøring, men løsladt senere på aftenen. Hun kan forvente at få sin sag afgjort senere.