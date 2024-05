Trafikselskab udvider rejsegarantien

Fredag 3. maj 2024 kl: 12:42

Af: Redaktionen

FynBus har i mange år ydet en rejsegaranti, hvor man har haft mulighed for tage en taxi og få udgiften refunderet, hvis betingelserne for rejsegarantien er opfyldte. Nu har FynBus lanceret en ny og udvidet rejsegaranti, der er trådt i kraft.









Den nye rejsegaranti, som FynBus yder, hvis bus eller letbane er mere end 20 minutter forsinket, omfatter, at man nu kan leje et el-løbehjul eller cykel fra eksempelvis Voi eller Donkey Republic og få lejeudgiften refunderet. Man får også mulighed for at køre i egen bil til ens slutdestination, hvor FynBus yder refusion for kørsel på op til 50 kilometer.









Det er naturligvis fortsat en mulighed for at tage en taxi på FynBus’ regning. Her har trafikselskabet fastsat en grænse for refusion på 350 kroner.









For at få udbetalt refusion skal betingelserne for brug af rejsegarantien være opfyldte. Man kan bruge FynBus’ rejsegaranti, hvis man for eksempel oplever, at bussen eller letbanen er mere end 20 minutter forsinket. Garantien gælder også, hvis bussen er kørt før den tid, der står på afgangstavlen, eller bussen kører forbi en, og der er mere end 20 minutter til næste afgang.









På fynbus.dk/rejsegaranti kan man læse mere om, hvornår rejsegarantien gælder, og hvornår den ikke gælder, samt hvad man skal gøre, hvis man ønsker at benytte sig af rejsegarantien.





