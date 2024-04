Belgisk producent af busser og trailere er blevet delt i to

Salget af de to aktiviteter betyder, at produktionen af busser og trailere kan komme i gang igen.





Konkursboets fire kuratorer fik hurtigt efter konkursen et bud fra VDL Groep og GRW om overtagelsen af henholdsvis bus- og trailerproduktionen.

Kuratorerne fik også andre bud, men de blev afvist.









Kuratorerne havde fra begyndelsen fået mandat til at lette en hurtig genstart for på den ene side at sikre virksomhedens indre værdi og på den anden side bevare så mange arbejdspladser som muligt. Aftalerne kan dog betyde, at en del nuværende medarbejdere hos Van Hool må finde arbejde andre steder.









Van Hool var kommet i økonomiske vanskeligheder blandt andet som følge af eksterne faktorer som virkningen af corona-pandemien i 2020-2022, problemer med de globale forsyningskæder, betydelig inflation og høje energiomkostninger. En anden faktor, der var med til at udløse konkursen,var en uløste familiær arvekonflikt mellem aktionærer og Van Hool-familien.









Lidt om Van Hool:

Van Hool blev grundlagt i Koningshooikt i 1947. Hovedparten af produktionen blev afsat i Europa og Nordamerika

Van Hool beskæftige inden konkursen omkrimg 4.100 medarbejdere - først og fremmet på fabriksanlægget i Koningshooikt i Belgien og i Skopje i Nordmakedonien







