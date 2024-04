Lastbilleverandører sætter fokus på lastvognsmekanikeruddannelsen under DM i Skills

Torsdag 18. april 2024 kl: 09:47

Af: Redaktionen Som en del af samarbejdet mellem de fem lastbilleverandører og alle tekniske skoler med lastvognsmekanikeruddannelsen deltager Iveco på årets Skills på Roskilde Dyrskueplads, hvor Iveco's produktafdeling har stillet en lastbil til rådighed, så nogle af Danmarks dygtigste lærlinge kan prøve kræfter med teknisk problemløsning på en Iveco S-Way.DM i Skills hylder de dygtigste EUD-elever, der gennem konkurrencer yder deres bedste; og dermed kan ende som Danmarks, ja måske verdens bedste faglærte murer, mekaniker eller konditor.







Endelig er der den internationale dimension: Ved deltagelse i internationale mesterskaber - Euroskills og Worldskills får deltagerne ved DM i Skills muligheden for at få prøvet deres kunnen af i en international sammenhæng.





Med deltagelsen vil Iveco sende et budskab til netværket, branchen og kommende lærlinge om, at de er fokuserede på at skabe gode og lærerige forløb for lærlinge og på at anerkende det gode håndværk.





Under DM i Skills har Iveco to tidligere lærlinge med på informationsstanden. De deltager sammen med de øvrige mærkers lærlinge og deler erfaringer og viden ud til de unge besøgende, som muligvis er interesserede i en lærlingetid som lastvognsmekaniker.





- Skills er en solid platform for at synliggøre behovet for nye kolleger, herunder mekanikerlærlinge samtidig med, at vi hylder dygtige unge mennesker fra branchen, siger Training Manager hos Iveco Torben Pihler.





DM i Skills, der finder sted på Dyrskuepladsen på Darupvej i Roskilde, har åbent torsdag, fredag og lørdag:

Torsdag 18. april kl. 08.00-17.00

Fredag 19. april kl. 08.00-17.00

Lørdag 20. april kl. 08.00-14.00

Der er gratis adgang for alle.



