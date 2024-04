Virksomheden med flest elektriske betonbiler har hjemsted i Danmark

Onsdag 17. april 2024 kl: 13:16

Om Unicon A/S:

Unicon er Danmarks ældste og største producent og leverandør af færdigblandet beton med 35 fabrikker og godt 400 medarbejdere fordelt i hele landet

Færdigblandet beton er en beton, som hos Unicon specialproduceres til det enkelte byggeprojekt

Betonen leveres i friskblandet, formbar og uhærdet tilstand

Unicon producerer årligt omkring 1 million kubikmeter beton og har en samlet lastbilflåde på 195 lastbiler

Unicon er en del af Aalborg Portland Group, som er et datterselskab til italienske ejede Cementir Holding N.V.

Af: Redaktionen Unicon, der er ejet af Aalborg Portland A/S, hvor italienskejede Cementir Holding N.V. er hovedaktionær, har et mål om at reducere CO2-udledningen fra sin flåde med 30 procent i 2025 sammenlignet med 2019. Samtidig har virksomheden en klar strategi om, at flåden af betonbiler skal være emissionsfri i 2035.Derfor satte Unicon et udviklingsarbejde i gang sammen med Volvo Trucks og Liebherr-Mischtechnik for at skabe de elektriske betonbiler, der er nødvendige for at realisere målene.Tirsdag i denne uge blev næste trin afsløret på Unicons fabrik i Avedøre, da Danmarks første fire-akslede batteri-elektriske betonbil blev sat i drift. Det er samtidig den tiende elektriske bil i Unicon's flåde, som også tæller hybride betonbiler, hvilket gør Unicon til den førende betonproducent i Europa, når der gælder det elektriske transportområde.- Vi er ekstremt stolte over at være involveret i udvikling og test af denne nye elektriske betonbil, der er målrettet til anvendelse i Skandinavien og Benelux. Lanceringen af ​​denne nye fire-akslede elektriske betonbil markerer en milepæl for Unicon Danmark, da vi nu har i alt 10 elektriske betonbiler i drift i Storkøbenhavn. Det gør os samtidig til den europæiske betonproducent, der har flest elektriske betonbiler i drift, siger Christian Elleby, der er Supply Chain & Procurement Director i Unicon.Den nye fire-akslede betonbil er en Volvo FM Electric med 360 kWh batterikapacitet udstyret med en Liebherr 10 kubikmeter tromle. En ny teknisk løsning er udviklet for at sikre den mest avancerede forbindelse mellem lastbil og tromle. Løsningen vil være grundlaget for fremtidige projekter med Volvo Trucks og Liebherr-Mischtechnik. Den nye fire-akslede elektriske betonbil vil fra midten af april levere færdigblandet beton med udgangspunkt i Unicons Avedøre-fabrik - uden emissioner på hverken veje eller byggepladser.- Efter succesfuld gennemførelse af udviklingsprojekter med Unicon i 2021 og 2023 er vi glade for igen at kunne præsentere en fremadskuende elektrisk betonbilsløsning, der kan implementeres på mange af vores nord- og centraleuropæiske markeder. Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Unicon for det gode samarbejde, og vi ser frem til mange flere nye og innovative projekter i de kommende år, siger Joakim Bansholm Nilsson, der er forretningsudviklingschef for Zero Emission i Volvo Danmark.Unicon har planer om at øge antallet af elektriske betonbiler i de kommende år, og den nye fire-akslede batteri-elektriske betonbil vil hjælpe med at opnå bedre driftsforståelse, der kan bruges til at træffe beslutninger om fremtidig udrulning af flere elektriske biler fra Volvo.