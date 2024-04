Aarhus Kommune vil nedlægge letbanestop med få passagerer

Fredag 12. april 2024 kl: 10:35

...er helt forkert at nedprioritere den kollektive transport i kommunens oplandsbyer. Ved en nedlæggelse af stationen afskæres den østlige del af Lystrup fra tæt betjening af letbanen. Det er den helt forkerte vej at gå i en tid, hvor den grønne omstilling kræver, at flere benytter kollektiv transport i stedet for bilen.

Tilgængelig og attraktiv kollektiv transport i kommunens oplandsbyer er derfor en del af løsningen, og ved nedlukningen af stationen tages der skridt i den forkerte retning.

Hovmarken Station fungerer i dag som en attraktiv mulighed for hurtig kollektiv transport til og fra Lystrup både for det nærliggende boligområde nord for stationen samt for industriområdet syd for stationen. I takt med de politiske bestræbelser på at få flere til at benytte den kollektive transport, må det desuden forventes, at stationen i lighed med de øvrige letbanestationer i fremtiden vil opleve øget passagervækst - hvis altså den bevares".

Af: Redaktionen Grafisk fremstilling af antal af- og påstigere på letbanestoppet Hovmarken i den østlige del af Lystrup. (Illustration: Aarhus Kommune)Argumentet for at lægge Hovmarken, der ligger i det østlige Lystrup, i dvale som stop på letbanen til Grenaa, er, at det bliver benyttet af meget få passagerer - og at det vil hjælpe Aarhus Letbane med at holde kvartersdriften mellem Hornslet og Aarhus oppe med færre forsinkelser, end det er tilfældet i dag.Flertallet for forslaget - Socialdemokraterne, Konservative og SF - vil ikke nedlægge Hovmarken, men lægge det i dvale, så det kan vækkes igen i forbindelse med udvikling af området i det østlige Lystrup.Danmarksdemokraternes forslag, der fik opbakning af Venstre, Enhedslisten og Radikale, vil holdefast i stoppet. Argumenterne for at fastholde stoppet, der har under to påstigere i gennemsnit pr afgang, er, at det er et forkert signal at sende.Danmarksdemokraterne mener, at det "Politikerne, der er imod at lægge stoppestedet i dvale, fremfører også, at flere krydsningssport på den enkelt-sporede bane mellem Lystrup og Grenaa kunne øge kapaciteten og forebygge forsinkelser.I forbindelse med byrådets behandling af sagen har politikerne i byrådet haft en opgørelse over antal af- og påstigere fra årets første kvartal.











Opgørelsen kan findes her:





I forbindelse med indførelse af kvartersdrift mellem Hornslet og Aarhus har Aarhus Letbane oplevet et stigende antal passagerer på strækningen













I gennemsnit steg 47,7 passagerer af eller på på Hovmarken, der på hverdage har i alt 66 afgange mod enten Aarhus eller GrenaaOpgørelsen kan findesI forbindelse med indførelse af kvartersdrift mellem Hornslet og Aarhus har Aarhus Letbane oplevet et stigende antal passagerer på strækningen

