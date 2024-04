Lysende elektrisk lastbil skal give genklang

Onsdag 10. april 2024 kl: 13:42

En elektrisk lastbil med et særligt elektroluminescerende design

Renault Trucks E-Tech T Diamond Echo er lakeret med lys

Designet er et resultat af et samarbejdet mellem chauffører og design- og lakeringsspecialister.

Malingen, der er baseret på Lumilor-teknologi og påført af Demon Paint, lyser op, når den udsættes for en elektrisk stimulans

Det er Renault Trucks' første Europatur med en hel-elektrisk lastbil

Turen vil vare fra april til juli

Den vil tilbagelægge 10.000 kilometer på tværs af syv lande og foretage over 60 stop

Ved hvert stop vil være en mulighed for at møde netværket og demonstrere fordelene ved elektrisk mobilitet

Af: Redaktionen Det er første gang Renault Trucks sender en batteri-elektrisk trækker ud på så lang en turné. Torsdag 11. april kører Renault Trucks E-Tech T-trækkeren med det særlige elektroluminescerende design og navnet “Diamond Echo” fra Renault Trucks' fabrik i Bourg-en-Bresse fabrikken, hvor den er blev produceret. På turen rundt til syv lande vil den lyse på på 60 stop for at møde netværket og vise fordelene inden for elektrisk mobilitet.Renault Trucks har stor gennem en årrække haft fokus på elektrisk mobilitet og tilbyder i dag en komplet række af 100 procent elektriske køretøjer, der begynder i den lette ende med en 650 kg e-cargo cykle til batteri-elektriske trækkere og anlægslastbiler med totalvægte på 44 ton.Lidt om Renault Trucks E-Tech T "Diamond Echo":