Tysk lastbilproducent sender 200 lastbiler med brintforbrændingsmotorer ud på vejene

Tirsdag 9. april 2024 kl: 10:25

Den nye brintforbrændingsmotor H45 er baseret på MAN's gennemprøvede D38 dieselmotor og produceres på motor- og batterifabrikken i Nürnberg.

MAN og brint er en lang historie

Af: Redaktionen MAN hTGX tilbyder en alternativ nul-emission motorvariant til specielle formål - eksempelvis transport af tungt gods og byggearbejde, tanktransport eller tømmertransport.MAN hTGX kan også være et miljøvenligt alternativ til batteri-elektriske lastbiler i områder uden tilstrækkelig ladeinfrastruktur eller til markeder, hvor der allerede er tilstrækkelig brint til rådighed.MAN Truck & Bus starter leveringerne af sine MAN hTGX'en til kunder i 2024 og skalerer produktionen op fra 2025. MAN har siden 2023 været markedsleder for elektriske bybusser i Europa.- Vi fortsætter med at fokusere på batteri-elektriske køretøjer for at dekarbonisere vejgodstransport. Elektriske køretøjer har i øjeblikket klare fordele i forhold til andre motorkoncepter med hensyn til energieffektivitet og drifts- og energiomkostninger. Men lastbiler drevet af brintforbrændingsmotorer er en nyttig tilføjelse til specielle behov og markeder, siger Friedrich Baumann, der er bestyrelsesmedlem i MAN Truck & Bus og ansvarlig for Sales & Customer Solution.Han peger på, at MAN Truck & Bus forventer, at kunne opfylde langt de fleste kunders transportbehov med batteridrevne lastbiler.- Til specielle behov er brintforbrænding eller i fremtiden brændselscelleteknologi et velegnet supplement. Brintforbrændingsmotoren H45 er baseret på den gennemprøvede D38 dieselmotor og produceres på motor- og batterifabrikken i Nürnberg. Brugen af velkendt teknologi gør os i stand til at komme ind på markedet på et tidligt tidspunkt og dermed give et afgørende skub til udbredelsen af brintinfrastrukturen. Med hTGX har vi nu tilføjet et attraktivt produkt til vores emissionsfri portefølje, siger Friedrich Baumann videre.Hos MAN Truck & Bus peger man på, at brint som drivmiddel er særligt velegnet til specielle transportopgaver, der kræver en speciel akselkonfiguration, eller hvor der ikke er plads til batteriet på stellet på grund af behov for anden opbygning.MAN hTGX tilbyder høj nyttelast og maksimal rækkevidde på op til 600 kilometer i de oprindeligt tilbudte 6x2 og 6x4 akselvarianter. Den anvendte H45 brintforbrændingsmotor har en effekt på 383 kW eller 520 hk og et drejningsmoment på 2.500 Nm ved 900-1300 o/min. Den direkte indsprøjtning af brint i motoren sikrer en hurtig kraftforsyning. Med brint komprimeret til 700 bar (CG H2) og en tankkapacitet på 56 kg, kan køretøjet tankes på mindre end 15 minutter. Med mindre end 1g CO2/tkm vil MAN hTGX opfylde kriterierne som et "nulemissionskøretøj" under den nye planlagte EU-CO2-lovgivning.- De nye CO2-regler på EU-niveau vil klassificere lastbiler med brintforbrændingsmotorer som nul-emissionskøretøjer. Det betyder, at sådanne køretøjer fuldt ud bidrager til vores CO2-mål, som også åbner døren for denne lille serie, der komplementerer elektriske batterikøretøjer. Samtidig drager vores kunder fordel af de lokale vejafgiftsreduktioner, siger dr. Frederik Zohm, der er Executive Board Member for Research & Development hos MAN Truck & Bus.- På MANs Nürnberg-anlæg har vi den mest innovative motorteknologi og årtiers erfaring i brugen af brint som brændstof. Vi udnytter dette og præsenterer en ægte MAN med MAN hTGX. Den nye brintforbrændingslastbil er baseret på den gennemprøvede TG køretøjsserie og imponerer med den højeste kvalitet og ukompliceret vedligeholdelse. Vi vil fortsætte med at forske i brændselscelleteknologi baseret på batteriteknologi og brint. H2 brændselsteknologi er også under forberedelse hos MAN. Der vil dog gå flere år, før teknologien for alvor er markedsklar og konkurrencedygtig, siger han videre.MAN har en lang historie med brintmotorer. Virksomheden har forsket i dem i årtier. MAN Truck & Bus præsenterede den første brintdrevne bus på Hannover-messen i 1996. SL 202-bybussen blev drevet af en naturgasmotor, der var blevet modificeret til brintdrift. Efter Hannover-messen gennemførte køretøjet en tre-kvart års testfase i Erlangen, hvor den kørte 13.000 kilometer og transporterede 60.000 passagerer. Bussen ankom endelig til München i 1997 og blev med succes indsat i rutefart der. Dette blev efterfulgt i 1998 af tre ledbusser til München Lufthavn, som blev brugt indtil 2008, og yderligere 14 brintdrevne busser mellem 2006 og 2009.Ud over sine tidligere og nyere erfaringer med erhvervskøretøjer udvikler og tester MAN nu også brintmotoren til MAN Engines-divisionen i en lang række applikationer på og uden for vejen samt til vands. For eksempel er den velegnet til specialkøretøjer - eksempelvis Snow cats, til tog på ikke-elektrificerede strækninger og til gravemaskiner og kraner. Anvendelse i kraftvarmeværker giver også mening, især hvis den producerede varme kan udnyttes udover elektriciteten.

















© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.