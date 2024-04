Toldere fandt knap tre ton narkotika sidste år

Torsdag 4. april 2024 kl: 12:57

26 kg hash taget i postpakker hos en kurervirksomhed i Fredericia. (Foto: Toldstyrelsen)

Om Toldstyrelsens kontroller:

Toldstyrelsen samarbejder med politiet om kontrollen af forskellige former for narkotika for at begrænse ulovlig import og handel i Danmark. Sagerne bliver overdraget til politiet, der som ansvarlig myndighed står for den videre efterforskning

Toldstyrelsen kontrollerer varer på vej til både private og virksomheder. Når varer udtages til kontrol, sker det som stikprøver eller baseret på en risikovurdering

Oplysninger fra andre toldmyndigheder og danske myndigheder er med til at danne udgangspunktet for de konkrete risikovurderinger. Scannere og toldhunde indgår i arbejdet med at udvælge og kontrollere varer

Af: Redaktionen Når det gælder hash, er der tale om over en tredobling fra sidste år, hvor tolderne fandt 550 kg. Derudover har Toldstyrelsen blandt andet tilbageholdt 54 kg kokain, 47 kg amfetamin og 960.000 nye psykoaktive piller som eksempelvis opioider og benzodiazepiner.- Vi ser generelt mere narkotika på grænsen. Det gælder i særdeleshed hash, som vi i stigende grad finder i pakker på post- og kurerterminaler rundt om i landet. Af andre typer narkotika har vi også fokus på ulovlige piller som for eksempel opioider og benzodiazepiner, som vi tilbageholdt næsten en million af sidste år, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Jeppe Kjærgaard, der fortsætter:- Fælles for stofferne er, at smuglerne er enormt kreative i forsøget på at få dem ind over grænsen, så vi arbejder konstant på at blive endnu bedre til at opsnappe den her type narkotika på baggrund af efterretninger, data og konkrete stikprøver.Toldstyrelsen peger på, at der sidste år var flere opsigtsvækkende sager. I januar fandt toldere 740.000 psykoaktive piller i en rustvogn, i februar over 300 kg hash i en autotransporter ved den dansk-tyske grænse, og en sag fra december, hvor en mandlig rejsende blev taget med et halvt kg kokain i kroppen i Københavns Lufthavn.











