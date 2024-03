Havn investerer og reducerer sin gæld

- Økonomien i Hirtshals Havn er bundsolid. Det er et resultat af velovervejede beslutninger gennem en lang årrække. Havnen har sat tæring efter næring, og i de seneste 14 år har vi afviklet mere gæld, end vi har optaget. I 2028 har vi halveret vores nuværende gæld, siger Per Holm Nørgaard, der er administrerende direktør i Hirtshals Havn.





Han henviser til fakta om havnens økonomi:

I perioden 2009-2022 har havnen investeret for 358 millioner kroner

I samme periode har havnen optaget gæld for 175 millioner kroner, men afviklet gæld for knap 200 millioner kroner

Havnen har egenfinansieret investeringer for omkring 183 millioner kroner fra 2009-2022

- På trods af store investeringer i fremtiden var vores gæld 23 millioner kroner mindre i 2022 end i 2009, og gældsafviklingen tager endnu mere fart i de kommende år. Vores nuværende gæld på ca. 160 millioner kroner bliver reduceret til ca. 80 millioner kroner i løbet af 2028 - altså halverer vi vores gæld på fem år ved at afdrage 80 millioner kroner ud af vores løbende drift. Det er en udvikling, som vi er meget tilfredse med, siger Per Holm Nørgaard.





Det solide økonomiske grundlag på Hirtshals Havn giver havnen mulighed for at udvide aktiviteterne i de kommende år. Havnen har eksempelvis indgået en aftale med store koncerner som blandt andet Ineos, Wintershall Dea, Aalborg Portland og de øvrige partnere i Greenport Scandinavia om lagring og udskibning af CO2 til tomme gas- og oliefelter i Nordsøen. Projektet, der bliver Nordeuropas største CO2-hub, fik for nylig 109 millioner kroner i støtte fra EU's Fonden for Retfærdig Omstilling.

Af: Redaktionen Hos Hirtshals Havn forventer man, at den nuværende gæld på ca. 160 millioner kroner vil være skåret ned til ca. 80 millioner kroner inden 2028.Forventningen bygger på den økonomiske udvikling i Hirtshals Havn, som gennem en årrække har været ganske positiv, og fremgangen ser ud til at fortsætte i de kommende år.Den nye opgørelse understreger, at selv om Hirtshals Havn har investeret betydelige beløb i blandt andet faciliteter for havnens virksomheder og et "nyt, grønt erhvervseventyr", er økonomien solid. Dermed har havnen udstukket en kurs, der bliver til gavn for Hirtshals, Hjørring Kommune og hele Nordjylland.



Havnen har også formået at tiltrække virksomheder - blandt andre Norwegian Hydrogen og Biomega - som nu er en del af den positive erhvervsudvikling på havnen. I de kommende år forventer man hos Hirtshals Havn at endnu flere virksomheder vil slå sig ned på havnen for at blive en del af det samarbejde om produktion og forbrug af grønne brændstoffer, som Hirtshals Havn har etableret i samarbejde med en række virksomheder og konsortier.







Derudover arbejder Hirtshals Havn løbende på at skabe de bedst mulige betingelser for traditionel havnedrift med fiskeri, logistik og færgeruter til Norge, Færøerne og Island som omdrejningspunkter.







- Vi er stolte over, at vi er en af de danske havne, der har formået at tiltrække betydelige investeringer, fordi det skaber flere arbejdspladser og gør en forskel i forhold til den grønne omstilling. Den positive udvikling styrker samtidig vores økonomiske fundament, der allerede er ganske godt, og som bliver endnu stærkere i de kommende år, siger næstformanden iHirtshals Havns bestyrelse, borgmester i Hjørring Kommune, Søren Smalbro (V).









