Skibe, der transporterer offshore-personale, bliver omfattet af ny international sikkerhedsstandard

Mandag 25. marts 2024 kl: 16:37

Overgangsordning for eksisterende skibe

Kopi af sikkerhedscertifikatet for SPS-skibe i overensstemmelse med SPS-koden 2008

Dokumentation, der bekræfter, at skibet har implementeret et system til at kontrollere, at IP’erne opfylder kravene i punkt 4 i Resolution MSC.418(97): Midlertidige anbefalinger om sikker transport af mere end 12 industrielle personer om bord på skibe engageret i internationale rejser

Hvis et eksisterende skib har fået udstedt ”IP Code Statement of Compliance” vil det være afspejlet i skibets IP-certifikat, at overholdelse af IP-koden sker via overgangsbestemmelserne for eksisterende skibe. Sådanne skibe skal opfylde IP-kodens krav om IP’ere, sikker overførsel, redningsudstyr og farligt gods ved det tredje årlige syn eller det første fornyelsessyn efter mandag 1. juli 2024, alt efter hvad der kommer først

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den voksende offshore-sektor for vedvarende energi, herunder vindmølleparker, har øget efterspørgslen på fartøjer, der både transporterer og stiller indkvartering til rådighed for personale, der arbejder offshore (IP'ere). For at imødekomme manglen på internationale regler for lastskibe, der transporterer over 12 personer, som ikke arbejder om bord på skibet, vedtog International Maritime Organization (IMO) i 2022 det nye SOLAS Kapitel XV, der implementerer IP-koden. SOLAS-ændringerne og IP-koden træder i kraft mandag 1. juli i år.IP-koden gælder for skibe med bruttotonnage over 500, der går i international fart og transporterer mindst én IP'er blandt i alt mere end 12 personer, inklusiv IP’ere, SPS-personer og passagerer.Eksisterende skibe kan kun drage fordel af IP-kodens bestemmelser om overgangsordning, hvis de har modtaget tilladelse fra deres flagstat til at transportere IP’ere før IP-kodens implementeringsdato. Skibe uden en sådan forudgående tilladelse skal fuldt ud overholde IP-koden, før de kan transportere mere end 12 IP'ere fra 1. juli 2024 og fremadrettet.Danske eksisterende skibe skal have en "IP Code Statement of Compliance - To Whom It May Concern" for at være berettigede til at anvende bestemmelserne om overgangsordning. Rederier, som opererer skibe, der allerede transporterer IP’ere, skal indsende en ansøgning om ”IP Code Statement of Compliance” før de nye regler træder i kraft. Ansøgninger modtaget efter 1. juli 2024 vil ikke være berettigede til overgangsbestemmelsen, hvilket bevirker, at sådanne skibe skal overholde IP-koden fuldt ud og opnå den nødvendige certificering før transport af industrielt personale kan finde sted.Som en del af ansøgningsprocessen skal rederiet indsende relevant dokumentation til Søfartsstyrelsen, inklusiv:For danske skibe vil klassifikationsselskabet være ansvarlig for at verificere overensstemmelse med IP-kodens krav vedrørende IP’ere, sikker overførsel af personer, redningsudstyr og farligt gods samt at udstede IP-kodecertifikatet.