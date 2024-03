- Transport-koncern fra Esbjerg havde fremgang på bundlinien

Mandag 25. marts 2024 kl: 10:10

I forbindelse med årsresultatet peger Blue Water-koncernen på, at det globale fragtmarked i 2023 var påvirket af nedgang i fragtmængderne - især indenfor sø- og lufttransport. Den vigende efterspørgsel betød til et fald i priserne, som de seneste år har været markant højere end normalt som følge af kapacitetsproblemer i branchen.









Hos Blue Water Shipping er der trods nedgangen i fragtmængderne tilfredshed med det økonomiske resultat for 2023, der viser et overskud på 147 millioner kroner – mod et overskud på 83 millioner kroner året før for alle koncernens aktiviteter.









- Vi er tilfredse med resultatet for 2023, da vi har leveret en pæn forbedring af bundlinjen i et omskifteligt og udfordrende marked. Fundamentet er stærkt, og alle vores forretningsområder bidrager positivt til det samlede resultat. Vores medarbejder har igen vist, at de er dygtige til at levere effektive løsninger for vores kunder selv under svære betingelser. Vores serviceniveau er fortsat meget højt, siger Søren Nørgaard Thomsen, der er administrerende direktør i Blue Water.





Nye markeder vinder omsætning

De markante fald i fragtpriserne i løbet af 2023 har kun påvirket Blue Waters omsætning i mindre grad - med et fald på 3 procent. Omsætningen i 2023 endte på 8,959 milliarder kroner mod 9,259 milliarder kroner året før. En afgørende faktor var stigende markedsandele i flere dele af forretningen. Den generelle fragt steg således for Blue Water i den sidste del af 2023, men omsætningen er særligt påvirket af ekspansion i Energy, Ports & Projects-divisionen, hvor der i 2023 blev vundet adskillige betydelige kontrakter samtidig med, at der blev etableret nye kontorer, der medvirker til ny omsætning.





- Vi oplevede modsat markedet stigende fragtmængder i slutningen af 2023. Det er vi glade for, men vi oplevede også, at vi skulle arbejde hårdere for at fastholde og vinde kunder, da de lavere priser og volumener har øget konkurrencen, siger Søren Nørgaard Thomsen.





Balanceret vækststrategi

På medarbejdersiden er Blue Water vokset til godt 2.400 sidste år, hvor man bød omkring 500 nye medarbejdere velkommen. Medarbejdervæksten er især sket udenfor Danmark - både i lande med eksisterende Blue Water-kontorer og med flere nye kontoråbninger. Antallet af medarbejdere fortsætter med at vokse ind i 2024, hvor man har passeret 2.500.









Koncernens Energy, Ports & Project-division har de seneste år eksekveret på en vækststrategi. Det har betydet åbning af en række kontorer, så Blue Water nu er til stede på flere markeder. Samtidig er organisationen optimeret i forhold til at styrke det globale samarbejde på tværs af koncernen.





- Vi har løbende set positive resultater af vores vækststrategi. Ekspansionen sker i det rette tempo, hvilket betyder, at der samlet set er den rigtige balance mellem investeringerne og indtjeningen. Vi forventer, at denne positive udvikling indenfor divisionen fortsætter i 2024, siger Søren Nørgaard Thomsen.





Gode forventninger til 2024

Forventningerne til 2024 er et koncernresultat på 150-170 millioner kroner. Resultatet vil være positivt påvirket af den løbende succesfulde implementering af de nyere kontorer i blandt andet Australien, Guyana, Tyrkiet og Kina.









- Vi vil i 2024 følge vores strategi med fokus på effektivisering, konsolidering og profitabel vækst. Vi er ligeledes opmærksomme på, at de nuværende og nye geopolitiske, finansielle og økonomiske forhold kan påvirke vores aktiviteter og muligheder for at servicere vores kunder i 2024. Det kræver, at vi fortsat er parate til at agere og reagere på de skiftende forhold, men det er jeg sikker på, at vi kan, da det er en del af vores DNA, siger Søren Nørgaard Thomsen.