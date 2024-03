Lavere efterspørgsel og overkapacitet påvirkede resultatet hos tysk transportkoncern

Fredag 22. marts 2024 kl: 13:59

25 procent over resultatet for coronatiden



Betydelig udvidelse af det globale netværk

Forretningsudviklingen i detaljer



Af: Redaktionen Dachser's regnskab for 2023 var lige som de fleste andre transport- og logistikvirksomheders præget af svag efterspørgsel efter logistikydelser på baggrund af overkapacitet og fald i raterne for sø- og luftfragt. Det betød, at koncernens omsætning faldt med med 12,5 procent i forhold til året før til ca. 7,1 milliarder euro. Godsmængderne faldt med 4,6 procent til ca. 77,4 millioner forsendelser, mens tonnagen faldt med 6,5 procent til omkring 40,0 millioner ton.- På baggrund af en skrantende global økonomi og et udfordrende markedsmiljø var forsyningskæderne under betydeligt mindre pres i 2023, hvilket gjorde det muligt for os at fokusere på at forbedre produktiviteten, kapacitetsudnyttelsen og kvaliteten. Samtidig har vi foretaget betydelige investeringer i udvidelser af vores netværk, siger Burkhard Eling, der er administrerende direktør og koncernchef hos Dachser.Sammenlignet med det sidste år før corona-tiden - 2019 - endte omsætningen i 2023 godt 25 procent højere. I 2019 havde Dachser en omsætning på omkring 5,7 milliarder euro.I 2023 foretog Dachser strategiske opkøb og etablerede nye joint venture-selskaber i Holland (Müller Fresh Food Logistics), Australien og New Zealand (ACA International), Japan (50 procent af joint venture-selskabet Dachser Japan), Italien (80 procent af joint venture-selskabet Dachser & Fercam Italia), Sydafrika (overtagelse af 100 procent af aktierne i Dachser South Africa) og Sverige (Frigoscandia). Ud af de nævnte virksomheder var det kun opkøbene i Holland og Oceanien i første halvdel af året, der bidrog til omsætningstallene for 2023.- I 2023 anlagde vi bevidst en kontracyklisk og fremsynet tilgang til vores investeringer, idet vi fuldførte vores europæiske stykgodsnetværk i Italien med det tredjestørste opkøb i virksomhedens historie. Vi trådte ind på vigtige markeder for fødevarelogistik i Benelux og de nordiske lande. Desuden har vi nu vores egne lokationer på de store oversøiske markeder i Japan og Australien, siger Burkhard Eling.I betragtning af de konservative økonomiske prognoser forventer Dachser fortsat lave volumener og en beskeden omsætningsvækst i 2024.- I jagten på vores mål om at blive verdens mest integrerede logistikudbyder fortsætter vi med at investere i at udvide og forbedre vores netværk, i digitalisering, i vores klimaindsats og selvfølgelig i vores medarbejdere, siger Burkhard Eling og peger på, at Dachser i 2023 investerede over 244 millioner euro, og det er virksomhedens plan at øge dette beløb til over 500 millioner euro i 2024.Dachsers forretningsområde Road Logistics, som omfatter transport og oplagring af industrivarer og forbrugsgoder (European Logistics) og fødevarer (Food Logistics), opnåede en omsætningsfremgang på 1,8 procent til 5,8 milliarder euro i 2023. I modsætning hertil faldt antallet af forsendelser med 4,7 procent og den transporterede tonnage med 6,5 procent.European Logistics genererede en omsætning på 4,4 milliarder euro, hvilket var omtrent på niveau med 2022. Forretningen gik godt for alle europæiske forretningsenheder med Iberia - Spanien og Portugal - i spidsen med en omsætningsfremgang på godt 2 procent. Antallet af forsendelser og tonnagen faldt samlet set på grund af svag økonomi i Tyskland, som også påvirkede de tæt forbundne lande i Nord- og Centraleuropa negativt.Food Logistics havde et godt regnskabsår i 2023 med en stigning på 9,7 procent i omsætningen til 1,4 milliarder euro. Den store omsætningsfremgang skyldes en positiv udvikling i forretningen i afdelinger i Tyskland samt uorganisk vækst i form af opkøb af Müller Fresh Food Logistics i Holland og overtagelse af de resterende aktier i Dachser Hungary. I alt transporterede Dachser Food Logistics 10,9 millioner forsendelser, lidt mere end året før, mens tonnagen faldt med 3,8 procent.Inden for forretningsområdet Air & Sea Logistics havde kombinationen af svag efterspørgsel og væsentligt større kapacitet inden for sø og luftfragt en markant effekt. Kraftigt faldende fragtpriser var skyld i et fald i omsætningen på 46,3 procent sammenlignet med 2022 til 1,3 milliarder euro. Antallet af forsendelser steg med 2,4 procent, mens tonnagen faldt med 7,9 procent.Kontraktlogistik, der er en kombination af transport, oplagring og kundespecifikke merværditjenester, oplevede også vækst i 2023. Dachser investerede her i ekstra kapacitet i løbet af året og øgede antallet af pallepladser med lige under 400.000 til i alt lidt over 3 millioner pallepladser i alt på tværs af 164 lagerlokationer på fem kontinenter.Med hensyn til de fremadrettede perspektiver oplyser Burkhard Eling, at Dachser vil fokusere endnu mere på tæt integration af forretningsområderne Road Logistics og Air & Sea.- I de kommende år vil et betydeligt vækstmomentum stamme fra markeder uden for Europa. For fortsat at kunne betjene vores kunder over hele verden med høj kvalitet og pålidelighed er vi i færd med at knytte processer og systemer inden for de to forretningsområder endnu tættere sammen til en integreret global dør-til-dør-stykgodsløsning, som vi kalder "Global Groupage", siger han.Dachsers arbejdsstyrke voksede i 2023 med godt 1.100 medarbejdere til i alt ca. 34.000. Det afspejler udvidelsen af salgs- og IT-afdelingerne såvel som opkøbene af Müller Fresh Food Logistics og ACA International.