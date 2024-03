Lufthavn på Als udvider ledelsen

Fredag 15. marts 2024 kl: 10:37

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Baggrunden for at ansætte Henrik Hynding Paulsen som Head of Operations er, at man hos Sønderborg Lufthavn har store ambitioner og derfor ønsker at mande yderligere op.Sønderborg Lufthavn har blandt andet sat gang i modernisering og nyetablering af bygninger og lufthavnsområde, hvor der i løbet af de næste tre år bliver moderniseret for over 200 millioner kroner, hvilket er den største investering i en indenrigslufthavn i Danmark i nyere tid.Sideløbende hermed forfølger ledelsen af lufthavnen en masterplan, der skal øge antallet af passagerer og realisere potentialerne i et stærkt lokalt netværk rundt om lufthavnen, der er ejet af Bitten & Mads Clausen Fond og Sønderborg Kommune.Lufthavnens visioner har blandt andet betydet, at man 15. februar i år bød en ny direktør velkommen i form af Jákup Sverri Kass, der skal realisere og eksekvere en ny kommerciel strategi, der har som mål at styrke det erhvervsmæssige og kommercielle fokus.Med ansættelsen af Henrik Hynding Paulsen som Head of Operations får lufthavnen tilført faglige kompetencer indenfor organisationsdrift, der er nødvendige for at realiserer de udvidelser og udviklingsplaner man står overfor.- Henrik Hynding Paulsen har den solide faglige erfaring, og organisatoriske mindset og tekniske viden, som er nødvendig for at drive Sønderborg Lufthavn fremad. Vi er lykkedes med at tiltrække en meget kompetent person. Henrik Hynding Paulsen har erfaring fra det private erhvervsliv, og dertil organisatoriske viden og knowhow i forhold til at styrke og udvikle lufthavnen, siger direktør i Sønderborg Lufthavn, Jakúp Sverri Kass.Der er i dag omkring 30 medarbejdere i Sønderborg Lufthavn, og lufthavnen havde i 2023 ca. 55.000 passagerer igennem terminalen. Det er lufthavnens ambition at nå op til 150.000 rejsende om året.