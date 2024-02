Kærrer skal køre med køreplader

Onsdag 28. februar 2024 kl: 12:01

Af: Redaktionen De to nye tre-akslede kørepladekærrer af typen KFJ240 med en totalvægt på 25 ton. Der er monteret en aluminiumsplade samt støtteben med udveksling og et optrin i hver side af trækstangen.Kærrerne er 5.100 mm indvendigt og har otte aftagelige støtter. De to forreste støtter kan flyttes en meter tilbage, så der kan køres med tre meters køreplader.E. Trasborg A/S har blandt andet specialiseret sig inden for kørepladeudlejning og disponerer over 240.000 køreplader fordelt på fem afdelinger i Danmark.





