SAG OM FORURENET JORD VED RANDERS:

Fredag 23. februar 2024 kl: 11:59

Af: Redaktionen DSH Recycling A/S, der er ejet af DSH Environment ApS, som var ejer af Nordic Waste A/S, står i CVR-registeret opført under Branchekode 90000 - Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelseSelskabets formål er at udøve virksomhed med nyttiggørelse af jord og restprodukter samt dermed beslægtet virksomhed. Selskabet beskæftiger sig i den sammenhæng også med udlejning og leasing af entreprenørmateriel.I det seneste regnskabsår fra 1. januar 2022 til 30. april 2023 havde selskabet et overskud på 40.567.325 kroner ud af en bruttofortjeneste på 61.663.201 kroner. Selskabet udbetale et ekstraordinært udbytte til sine aktionærer på 20.000.000 kroner plus et ordinært udbytte på 5.000.000 kroner.I det foregående regnskabsår fra 1. januar til 31. december 2021 udbetalte selskabet også et ekstraordinært udbytte på 20.000.000 kroner sammen med et ordinært udbytte på 1.800.000 kroner. Dette år var bruttofortjenesten på 35.816.767 kroner.DSH Recycling A/S, DSH Environment ApS og Nordic Waste A/S har Sdk Freja A/S som hovedaktionær og indgår dermed i A/S United Shipping & Trading Company - USTC-koncernen - der er ejet af Selfinvest ApS, som er ejet af Selfgenerations M ApS, Selfgenerations N ApS, og Selfgenerations T ApS der er ejet af Mia Østergaard Rechnitzer, Nina Østergaard Borris og Torben Østergaard-Nielsen, med hver en trediedel af anparterne.