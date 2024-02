Metrostation åbner for nysgerrige før metro-togene kører

Torsdag 22. februar 2024 kl: 13:58

Program for søndag 3. marts:

13.00: Porten åbner til byggepladsen

14.00: Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen holder tale

13.00 - 16.00: Kunstneren Christian Schmidt-Rasmussen er til stede nede på perronen, hvor han fortæller om kunstværket ”Ind i barndommen”, der er inspireret af lokallivet omkring Mozarts Plads

15.30: Sidste tur ned i stationsrummet

16.00 Tak for i dag

Fakta om udvidelse af metrolinjen M4 mod Sydhavn og Valby:

Udvidelsen af metrolinjen M4 mod Sydhavn og Valby består af fem nye metrostationer i København - Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og København Syd

Udvidelsen af M4 mod Sydhavn og Valby åbner til sommer. Efter åbningen vil metrolinjen M4 køre fra Nordhavn over Østerbro, City, Vesterbro og til Sydhavnen og Valby. Undervejs deler M3 og M4 en række stationer og spor

Med åbningen bliver det muligt at skifte mellem metro og S-tog på otte stationer og mellem metro og regionaltog på seks stationer i hovedstaden

Når de fem nye stationer åbner, bliver rejsetiden med Metroen mellem København Syd og Rådhuspladsen cirka 10 minutter og mellem København Syd og Frederiksberg cirka 13 minutter. Fra Mozarts Plads kan man eksempelvis komme til Kongens Nytorv på 11 minutter

Fra 2030 forventes de fem nye stationer at nå op på ca. 8 millioner passagerer årligt

Samlet set forventes det, at over 135 millioner passagerer rejser med Metroen i 2024

På sigt bliver stationen København Syd Danmarks nye trafikknudepunkt med Metroen, tre S-togslinjer, regional- og fjerntog fra Fyn, Jylland og det øvrige Sjælland samt mulighed for internationale tog fra Tyskland og Sverige

Efter åbningen får cirka 75 procent af borgerne i København og på Frederiksberg under 600 meter til en metro- eller togstation

Fakta om kunsten på M4 Sydhavn og Mozarts Plads:

I de fem nye metrostationer har fire kunstnere og en kunstnergruppe sørget for, at hver station får sit eget udtryk. Det er første gang i Metroens historie, at kunsten bliver integreret fra start som en del af byggefasen, og der bliver arbejdet med tid, lys, former og farver, som vil afspejle stationernes identitet og hæve barren for kunst i det offentlige rum

Metrostationen Mozarts Plads er udsmykket af den lokale kunstner Christian Schmidt-Rasmussen. Han har skabt værket “Ud af barndommen”, som tager udgangspunkt i stemningen omkring Sydhavnen. Værket består af over 800 malede paneler med abstrakte farverige figurer på dybsort baggrund. Panelerne pryder størstedelen af væggene i den underjordiske station

Kunstprojektet har fået økonomisk støtte fra Det Obelske Familiefond, Villum Fonden samt Statens Kunstfond

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Metroselskabet vil gerne vise naboer og interesserede, hvor langt arbejdet udvidelsen af M4-metrolinjen mod Sydhavn og Valby er kommet.Den nye del af M4-linien forventes at åbne til sommer med fem nye stationer - deriblandt stationen på Mozrats Plads - og vil skabe nye forbindelser mellem hovedstadens bydele samt resten af landet.- Det bliver godt at kunne invitere beboerne i Sydhavn og andre interesserede ned for at se og mærke, hvad vi har arbejdet på så længe. Når Metroen åbner til sommer, vil Sydhavn og Valby blive en del af metronettet, så endnu flere københavnere vil kunne komme hurtigere og grønnere rundt i byen, siger overborgmester i Københavns Kommune, Sophie Hæstorp Andersen, der fortsætter:- Særligt beboerne omkring Mozarts Plads har tålmodigt ventet på at få deres plads tilbage, og jeg glæder mig til at se, hvordan Metroen og de nye stationspladser vil blive en levende del af lokalområdet fremover.På dagen åbnes en del af byggepladsen på overfladen og nede i den kommende station under jorden. Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen taler klokken 14, og de besøgende kan derudover møde den lokale kunstner Christian Schmidt-Rasmussen, der vil fortælle om sin kunstudsmykning, der fungerer som en integreret del af stationernes arkitektur og design. Metroselskabets arkitekter vil desuden fortælle om indretningen af stationerne, og de besøgende kan blive klogere på den kommende metrolinje over en kop kaffe og en kage.Adgang til den underjordiske station kræver, at man er mindst 110 cm høj og bærer fornuftigt, lukket fodtøj