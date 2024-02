Stykgodshavn har også plads til stort billeddiagnostisk udstyr

Torsdag 22. februar 2024 kl: 12:56

Af: Redaktionen Scandinavian Medical Solutions, som køber, sælger og udlejer brugt billeddiagnostisk udstyr, har kunder over det meste af verden. Virksomheden blev stiftet i 2018 og er siden vokset til at være en international aktør med godt 30 medarbejdere, der har fået brugt for mere lagerplads.- Vi har i længere tid været på jagt efter egnede lagerfaciliteter til vores mobile enheder og modularer. Det er vores flytbare scanningsklinikker, der er klar til at rykke ud, når vores kunder har behov for ekstra scanningskapacitet. Enhederne bliver transporteret med lastbil, så de nemt kan transporteres rundt i store dele af verden. Men når de ikke er i brug, skal de løbende klargøres og vedligeholdes, og det skal helst ske i tørvejr. Det behov får vi opfyldt med de to nye pakhuse, siger administrerende direktør i Scandinavian Medical Solutions, Jens Hvid Paulsen.Scandinavian Medical Solutions har kunder over hele verden, og tidligere på året rykkede stifteren af virksomheden, Jens Krohn, til USA, hvor han skal stå for opbygningen af et nyt amerikansk datterselskab.

- Vores krav til de nye lagerfaciliter var, at de kunne rumme vores store udstyr, og så skulle de være tæt på vores kontor. Det har vi fundet med lageret i stykgodsområdet, der ligger lige på den anden side af vejen, siger Jens Hvid Paulsen.





