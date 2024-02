Færdselsindsats bekræfter tendens - alt for mange kigger på mobilen frem for vejen

SYDØSTJYLLANDS POLITI:

Torsdag 22. februar 2024 kl: 11:12

Af: Redaktionen Færdselsindsatsen i Kolding by tirsdag i denne uge resulterede blandt andet i, at 13 personer blev taget i at kigge på deres mobiler i stedet for at koncentrere sig om at køre bil.

- Mobilen lokker og skaber problemer i trafikken. Det kan vi se på antallet af mobilsager, men også på kørselsmønsteret hos borgerne. Alt for mange kigger efter alt muligt andet end at køre bil. Stop med det. Kør bil, når du kører bil, siger Keld Schou-Jensen fra Patruljecenter Syd, Sydøstjyllands Politi.







I indsatsen deltog både politi fra Patruljecenter Syd og fra Operativ Færdsel, der er en politikredsdækkende enhed. Den samlede indsats, der foregik på skiftende steder - Bakkeskolen i Seest, Jens Holms Vej og Vejlevej i Kolding, førte også andre færdselsforseelser af sig.





© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.