Energiselskab får ny markedsdirektør for el og energioptimering

Torsdag 22. februar 2024 kl: 11:07

Christian Ruhe. (Foto: OK)

Om Christian Ruhe:

Christian Ruhe er født 1970 i Aarhus

Bosat i Egå ved Aarhus med sin hustru Tina og har tre voksne døtre.

Uddannet fra Aarhus Business College i 1998, suppleret med en række diplomuddannelser fra CBS Executive, Business Institute Denmark, Mannaz & INSEAD

Christian Ruhe kommer fra en stilling som kommerciel direktør i Norlys Energi og har været i SE/Norlys-koncernen siden 2013. Tidligere som Vice President for Kunder og Salg i Norlys Energi samt Vice President for Salg & Support i SE

Christian Ruhe er medlem af Net-Handel Dialogforum og Handelsudvalget i Green Power Denmark samt medlem af tre Advisory Board indenfor Energi, Ingeniør og Bæredygtig produktion

Af: Redaktionen - I takt med udviklingen i antallet af el-biler samt de muligheder, der er for at optimere vores anvendelse af strømmen, har vi i OK et behov for at orientere os bredere i elmarkedet. Samtidig har vi sat ambitiøse mål om vækst på elmarkedet, som er en af vores store strategiske prioriteter, og her får Christian Ruhe en hovedrolle i at fortsætte vores vækst, siger Michael Lamberth, der er kommerciel direktør (CCO) i OK.- Jeg er utrolig glad for, at det er lykkes at hente en profil som Christian Ruhe, som jo kommer med branche- og ledelsestung erfaring. Jeg er sikker på, at han vil styrke kompetencer og sammenhænge på tværs af de forskellige forretningsområder i OK, der relaterer sig til el og naturgas, siger Michael Lamberth videre.Christian Ruhe, der er 54 år, får plads i OK’s øverste ledelses og kommer til at referere til Michael Lamberth.- OK står som et spændende sted i forhold til at skulle transformere sig fra den mere traditionelle energi til den grønne. OK er meget ambitiøs i forhold til den rejse, og det tiltaler mig. Jeg glæder mig til at blive en del af det, siger Christian Ruhe, der også ser OK som meget stærk til at skabe gode, relevante og langvarige kunderelationer.- Jeg har indtryk af, at OK er en virksomhed, der er i øjenhøjde med kunderne, og som har en agil tilgang til driften. OK har mange kunder på mange forskellige markeder inden for energi, og der er et stort potentiale for helhedsløsninger til kunden. Så opgaven er at skabe stærke kommercielle enheder, og det glæder jeg mig til at bidrage til, siger Christian Ruhe.OK forventer, at Christian Ruhe tiltræder sin nye stilling i OK senest til sommer.