VOGNMANDSORGANISATION BEMÆRKER:

Onsdag 21. februar 2024 kl: 14:00

- Udvalgets første delrapport foreslog en provenuneutral omlægning af energiafgifterne på benzin, diesel og rumvarme til en CO2-afgift. Siden har det politiske niveau så opfundet en forhøjelse af energiafgiften på diesel - faktisk i modstrid med udvalgets forslag om en provenuneutral omfordeling, siger DTL administrerende direktør Erik Østergaard i anledning af offentliggørelsen af ekspertgruppens rapport om landbruget. - Vi har derfor store forventninger til de kommende politiske forhandlinger om, at den forventede forhøjelse af dieselafgiften indebærer kompensation og støtte til den grønne omstilling, siger Erik Østergaard.









DTL peger på, at rapporten fra Svarer-udvalget lægger til grund, at et samlede afgiftsniveau efter omlægningen til en højere og mere ensartede CO2-afgift i aftale om grøn skattereform for industri mv. fra 2022 fortsat vil være højere for motorbrændsler til vejtransport end til andre anvendelser. Dertil indarbejdes et nyt CO2-kvotehandelssystem i 2027, som blandt andet omfatter brændstoffer til transport, hvilket øger prisen på motorbrændstoffer. Ekspertgruppen har ligeledes noteret sig, at salget af grønne biler - først og fremmest e-biler - har været markant stigende de seneste år.









CO2-reduktioner ved forhøjelser af afgifterne på brændstoffer til vejtransport er generelt samfundsøkonomisk væsentligt dyrere end i andre sektorer. Det skyldes blandt andet, at salg af brændstof er følsomt over for grænsehandel. Svarre-udvalget skriver i sin rapport, at et strengt krav om ensretning umiddelbart ville indebære, at afgiftsniveauet på vejtransport skulle sættes ned.









Dieselforhandlinger genoptages

Erik Østergaard oplyser, at forhandlingerne om den såkaldte ”Grønne Fond” formentlig genoptages og afsluttes i næste uge, så der ligger et resultat ved månedens udgang. Det vil være forhandlinger om den foreslåede forhøjelse af dieselafgiften på 50 øre og kompensationer for denne forhøjelse samt ikke mindst for den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift, som efter planen bliver indført 1. januar 2025.









- Jeg har forventninger om, at der under disse forhandlinger kommer lavere takster i spil på kilometerafgiften og en betragtelig stigning af tilskud til el-lastbiler og ladeinfrastruktur. Og så skal vi have udvidet dobbelttrailerforsøget og forøget totalvægten på de syv-akslede vogntog. Endelig vil det være på sin plads, om vejtransporten fik tildelt en lettelse på afgiften for biogas, så vognmændene kan omstille til andet en el-drift, siger Erik Østergaard.