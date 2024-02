Ny og højere bro over bane på Vestsjælland skal erstatte lav bro

Torsdag 15. februar 2024 kl: 13:25

Fakta om Banedanmarks arbejde i Regstrup:

Nedrivning af den gamle bro samt etablering af vejramper, vejbelysning og afvanding går i gang den 26. februar

Der vil være vejspærringer fra 26. februar og seks uger frem

Banedanmark etablerer to omkørselsruter. Én for personbiler og én for større køretøjer

Der vil være adgang til fods i hele perioden via den samme omkørselsrute som for personbiler

Der vil være spærret for togtrafik fra fredag 1. marts kl. 21:00 til kl. 05:00 mandag 4. marts

Den nye bro har siden sommeren 2023 været i gang med at blive opført 20 meter nord for den eksisterende

Den nye bro bliver højere for at gøre plads til kørestrømsanlæg på strækningen

Fakta om elektrificeringen på strækningen Holbæk Kalundborg:

Sænkning af sporet lokalt under 6 broer

Nedrivning og genopførelse af 3 broer

Elektrificering af 42 km jernbane

Rydning af bevoksning langs jernbanen

Opsætning af kørestrømsmaster

Anlæg af to autotransformerstationer i Regstrup og Jyderup

Forsyningsstation med kabeltracé

Mulighed for eltog fra december 2027

Af: Redaktionen - Vi er nu nået til det punkt i arbejdet med broen i Regstrup, hvor vi river den gamle bro ned og tilpasser vejramper, vejbelysning og afvanding til den nye bro, siger projektleder i Banedanmark Ingvill Aakervik og fortsætter:- Det kan vi ikke gøre, mens der er trafikanter på broen, og derfor er vi nødt til at spærre for trafikken. Derudover er vi nødt til at spærre for togtrafikken fra fredag 1. marts om aftenen til tidlig mandag 4. marts, hvor den gamle bro rives ned.Den gamle bro i Regstrup rives ned, fordi den er for lav til, at der kan etableres kørestrøm. I stedet for den gamle bro har Banedanmark siden efteråret 2023 arbejdet på at opføre en ny og højere bro i Regstrup.