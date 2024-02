Færøsk rederikoncern indgår samarbejdsaftale om smøreolie fra dansk virksomhed

Mandag 12. februar 2024 kl: 10:31

Om DCC Energi

DCC Energi leverer en bred vifte af energiprodukter og brændstoffer

DCC Energi udvikler som et af landets største energiselskaber løbende forretningen med nye, mere bæredygtige energiformer i takt med, at kundernes behov skifter - for eksempel biobrændstoffer, biogas, ladeløsninger til elbilister, varmepumper og varmeservice

DCC Energi står også bag Shell tankstationerne i Danmark og forsyner danske lufthavne med flybrændstof

Om Smyril Line

Det færøske rederi Smyril Line er grundlagt i 1982 og har aktiviteter indenfor rejse- og fragtområdet med fokus på Nordatlanten

Smyril Line, der har hovedsæde i Torshavn, råder over fem fragtskibe og en færger

Smyril Line har salgskontorer i Hirtshals i Vendsyssel og i Kiel i delstaten Schelswig-Holstein i Tyskland

Af: Redaktionen DCC Energis marineafdeling, der i forvejen betjener en lang række rederier i Danmark, er officiel Gulf-partner i Danmark, hvilket har været med til at bane vej for aftalen med Smyril Line. Samarbejdet medfører, at DCC Energi udvider kapaciteten på sit nuværende hovedlager i Vejle.Smyril Line driver ruter med passagerfart og transport af varer til og fra Færøerne, Island, Danmark og Holland. Og det færøske rederi ser aftalen som et vigtigt element i arbejdet med at optimere forsyningskæden på smøreolie og brændstof, siger Jóhan av Reyni, der er COO (driftsdirektør) hos Smyril Line.- Vi har efter en årrække med en international leverandør på smøreolie ønsket at genbesøge vores samlede forsyningssetup. Det har vi blandt andet gjort med det udbud, der nu er afsluttet, og som er med til at styrke Smyril Lines forsyningssikkerhed, siger han videre.Jóhan av Reyni fremhæver, at Smyril Line får en leverandør, der kan understøtte rederiets drift meget fleksibelt og lokalt i form en solid og transparent forsyningsinfrastruktur på tværs af havnelokationer i Danmark, Rotterdam og potentielt på Færøerne, hvis der er behov for det.Ud over de løbende leverancer sikrer aftalen også, at Smyril Line har nem adgang til teknisk rådgivning om smøreolier samt løbende olieanalyser.- Selv om vi længe har været aktive indenfor marine og har en forretning, der er bredt forankret på både rederier, havne og færgeruter, så lægger kontrakten med Smyril Line et ekstra lag til den eksisterende forretning. Med samarbejdet styrker vi vores tilstedeværelse og kapacitet betydeligt. Og ikke mindst har vores direkte kobling til Gulf's store smøreolielager i Rotterdam været vigtig for, at vi til enhver tid kan imødekomme til Smyril Lines behov, påpeger Erik Jensen, der er Key Account Manager for Marine i DCC Energi.