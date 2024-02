Vaskekæde vil vaske mere og flere køretøjer

Mandag 12. februar 2024 kl: 11:30

Af: Redaktionen Danske Wash World har siden 2013 åbnet 203 vaskehaller i henholdsvis Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. Nu har bilvaskkæden skiftet direktør og ansat Lars Kiib Hecht, som har mere end 25 års erfaring i branchen og blandt andet har bestridt lederstillinger i Circle K og Shell. Den nye direktør har ikke siddet længe på ledelsesgangen, før han kommer med sin første offensive udmelding.- Wash World har det seneste års tid haft en ufrivillig byggepause, hvor vi har været stækket af blandt andet stigende energipriser og lange leveringstider på en række byggematerialer. Vi har brugt tiden på at stabilisere forretningen og at arbejde med vores kundetilfredshed, og nu lægger vi an til at fortsætte vores vækstrejse både i Norden og i Tyskland. Vores ambition med mig ved roret bliver at fordoble både vores indtjening og antallet af vaskehaller hver femte år, siger han.Lars Kiib Hecht afløser Martin Olesen, der efter tre år i direktørstolen har valgt at søge nye udfordringer. Den nye direktør har foruden lang erfaring inden for detailhandel og særligt administration, drift og forretningsudvikling med relation til bilvaskehaller også har drevet egen rådgivningsvirksomhed med specifik fokus på bilvask.Oprindeligt er Lars Kiib Hecht uddannet løjtnant i Forsvaret og har været udsendt på flere internationale fredsbevarende missioner.





Wash World udmærker sig ved at tilbyde bilvask på abonnement med brug af ny teknologi, hvilket har vist sig at være et populært koncept i Norden. Blandt andet benytter Wash World sig af nummerpladegenkendelse, der gør det muligt for medlemmer at køre direkte ind i vaskehallen uden på noget tidspunkt at stige ud af bilen.



