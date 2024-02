Koncernchef fremlagde årsrapport og trådte tilbage

Torsdag 1. februar 2024 kl: 15:11

Af: Redaktionen

- De tidligere udmeldte ændringer i vores øverste ledelse træder i kraft i dag, og det er min sidste dag som Group CEO. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere - og ikke mindst mine fantastiske DSV-kollegaer verden over - for den støtte og tillid, I har vist mig igennem årene. Jens Lund har et stærkt hold omkring sig og er klar til at tage over og fortsætte DSV’s vækstrejse, og jeg ønsker dem alt det bedste fremover, lød det fra Jens Bjørn Andersen.









Jens H. Lund overtager som planlagt posten som ny koncernchef i DSV. over som ny Group CEO. I tråd med selskabets successionsplan har DSV foretaget ændringer i direktionen og Group Executive Committee.









Det nye ledelsesteam vil sammen med Jens H. Lund arbejde videre med og levere på selskabets strategiske målsætninger.

