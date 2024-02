Brancheorganisation på asfaltområdet skifter direktør

Torsdag 1. februar 2024 kl: 10:07

Af: Redaktionen - Efter 15 gode år med Anders Hundahl som direktør, har vi nu fundet hans afløser, Jakob Svane, som skal være med til at sikre, at Asfaltindustriens Arbejdsgiver- og Brancheforening kan fortsætte sit systematiske og målrettede arbejde med at tale vejenes sag som selvstændig og aktiv forening, siger formand for Asfaltindustrien Claus Terkildsen og tilføjer, at han glæder sig over at få en erfaren kapacitet som Jakob Svane som direktør.Formanden for Asfaltindustrien, Claus Terkildsen, takker også Anders Hundahl for mangeårig super god indsats med at få synliggjort branchen og vejene.- Jeg kommer til at savne den prægtige gruppe mennesker, som asfaltentreprenørerne i den grad er. Det samme gælder de dygtige medarbejdere i brancheforeningen og vores sekretariatsfællesskab, siger Anders Hundahl.Både Anders Hundahl og Jakob Svane vil være til stede på Asfaltdagen torsdag 21. marts, hvor alle er velkomne til at komme for at sige farvel og goddag.